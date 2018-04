Hunger Made You Brave

Das neue Album der Schwedin mit kanadischen Wurzeln, Wendy McNeill, heißt “Hunder Made You Brave”. Es beginnt dort, wo ihr Konzeptalbum “For the Wolf, a Good Meal” endete. Man braucht dieses aber nicht zu kennen, um an “Hunger Made You Brave” Gefallen zu finden. Wir haben sogar großen Gefallen daran gefunden, auch wenn sie uns mit der Beschreibung ihrer Musik eine schwere Aufgabe stellt. Aber das sind wir ja gewöhnt.

Wir wollen uns nicht in nichts-sagenden Floskeln verlieren. Aber Wendy McNeills Musik ist echt kaum zu fassen, sodass die Verlockung, es doch zu tun, sehr groß ist. Auf jeden Fall sieht Wendy McNeill auch das neue Album als Konzeptalbum. Doch während sich die mythologischen Abenteuer des Vorgängers in den Tiefen der Ozeane abspielten, blickt das neue Album gen Himmel und erkundet die Natur des Bösen. Insgesamt also auch wieder sehr persönliche und philosophische Gedankenspiele.

Aus “Hunger Made You Brave”:

What’s this paradox? / the one that always wins

chasing the one that can’t be caught

white hot- like the plot

sewn by Gods and Kings / You are such a beast

with your snapping jaws

and your shining teeth

you said: yes fox, I see you in me

Ja, persönlich ist ein Stichwort, das auf die Musik hier passt. Auch intim wäre eines. Zurückgezogen in die eigenen vier Wände die Gedanken wandern lassen, dazu passt die Musik von Wendy McNeill bestens.

Wendy McNeills gewaltige Phantasie zeigt sich in ihrer Musik ganz besonders. Musik, die Folkanklänge besitzt, ohne jedoch regional bestimmbar zu sein, und dazu abgehobene Arrangements und ungewöhnliche Sounds. Dennoch keine wirklich sperrige Musik, und das ist erstaunlich, da “Hunger Made You Brave” schon auch ungewöhnliche und verrückte Musik darstellt. Aber verrückt auf sympathische Art. Man folgt Wendy McNeill gerne in ihre Klang- und Gedankenwelt.

Rating

Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 6 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 8 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks

1. World Tonight

2. Red, Red, Red

3 Laelaps

4. This Hope

5. Fenrir’s Intro

6. The Binding of Fenrir

7. Odd Times

8. What Would It Take

9. Horizonless

10. The Robin’s Request

11. Once You’ve Seen More

12. How Fortunate We Are



Line-Up

Wendy McNeill: Geang, Gitarre, Akkordeon

Andreas Nordell: Kontrabass

Erik Nilsson: Perkussion

Christoffer Lundquist: sonstige Instrumente



Tour

Tour beendet - keine neuen Daten gemeldet.



Orientierungshilfe