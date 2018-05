Oneness

Wenn Jazz auf Soul trifft heißt das Ergebnis Soul Basement.

Hinter Soul Basement steht in erster Linie der 1974 geborene Italiener Fabio Puglisi, der als Musiker sowie als Produzent und Komponist bekannt ist. Seit ein paar Jahren arbeitet er mit dem US-Amerikanischen Sänger und Saxofonisten Jay Nemor zusammen. Erstes Ergebnis ihrer Kooperation war das 2016 veröffentlichte Album “What We Leave Behind”.

Nun, zwei Jahre später folgt “Oneness”, ein cooles, funkiges Soul-Jazz-Album, das stark von Zurückhaltung geprägt ist. Fabio Puglisi und Jay Nemor scheinen ein Traumpaar zu sein. Die tiefe und etwas angerauhte Stimme von Jay Nemor ist das ideale Organ für die jazzige Basis, die Fabio Puglisi zur Verfügung stellt. Geschrieben wurden die Stücke von Fabio Puglisi und Jason Harden.

Puglisi und Nemor sind zwei Kosmopoliten – Puglisi lebt in Zagreb, Nemor in Stockholm – die ihre gemeinsame Sicht auf die Welt teilen, sich im Umfeld von Peace, Love and Happiness wohlfühlen und mit “Oneness” ihre Lebensbotschaft mit dem geneigten Hörer teilen wollen. Fabio Puglisi dazu:

Und weiter…

Angesichts der Klasse-Musik auf “Oneness” folgt man Soul Basement gerne. Mit viel Old-Time-Feeling versehen, besitzt die Musik einen starken Groove. Die Stimmung, die aus der Musik spricht, ist äußerst entspannt und strahlt eine enorme Warmherzigkeit aus. Leider ist das Cover-Artwork vom viel gepriesenen Royce Williams unserer Meinung nach in die Hose gegangen. So hoffen wir, dass sich die Käufer nicht davon abschrecken lassen, denn die Musik auf “Oneness” ist echt cool. Das ansonsten passend gestaltete Beiheft enthält alle Texte.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: 5 von 10





Gesangliche Leistung: 8 von 10









Tracks



1 – Better Days (03:54)

2 – Love to the People (03:05)

3 – S.O.U.L. (04:27)

4 – Slowly (05:29)

5 – Hang on in There (04:46)

6 – To Truly Be Free (03:56)

7 – Who Really Knows (04:02)

8 – Count on Me (04:16)



Line-Up



Fabio Puglisi: Piano, Orgel, Bass, Schlagzeug

Jay Nemor: Gesang, Saxofon

Tito Planas: Posaune

Mariama Astrid Ndure: Hintergrundgesang

Sara Melander: Hintergrundgesang

Clifton Harrydass: Hintergrundgesang



Tour