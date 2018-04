Years

Schon “Sidelong” hat uns nicht nur gefallen, sondern regelrecht umgehauen. Nun sorgt die toughe Sarah Shook mit ihren Disarmers für tönenden Nachschub, indem sie das Folgealbum “Years” bei Blood Shot Records veröffentlicht. Und schon wieder liegen wir am Boden.

“This record is about finding a way. A way through exhaustion, depression, betrayal, hangover after hangover, upper after downer after upper, fight after never-ending fight. It’s about picking yourself up and dusting yourself off after years of being trampled and beaten down, jutting your chin out, head high, after they’ve done their worst, and saying, ‘Still here.'”