Calypso Madame!

Zum Auftakt in die schönste Zeit des Jahres gibt es den passenden Sampler. “Calypso Madame!” heißt die soeben erschienene Zusammenstellung aus dem Hause Maaula Records.

Wer den Calypso noch nicht kennt, hat mit dieser Veröffentlichung eine gute Möglichkeit, sich in diese schöne und schwungvolle Musik einzuhören. Eine Musik, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf Trinidad entstand. Noch heute prägt der Calypso, dessen Wurzeln auf afrikanische Sklaven zurückgehen, die Musik der Karibikinseln Trinidad und Tobago. Sollte jemandem im Zusammenhang mit Calypso der Begriff Kaiso begegnen, so sei erwähnt, dass es sich hier um ein Synonym dafür handelt.

Dank Harry Belafonte können viele Leute mit dem Begriff Calypso etwas anfangen. Mit seinem 1956 veröffentlichten Album “Calypso” entfachte er einen regelrechten Calypso-Boom in Europa den USA.

“Calypso Madame!” bietet etliche unserer Calypso-Favoriten. Hits, wie “Coconut Woman” (The Eloise Trio) oder Day Dah Light (Louise Bennett) sind natürlich vertreten. Daneben wurden auch unbekanntere Calypso-Stücke berücksichtigt.

Die Geschichte hinter dieser Compilation beginnt schon im Jahr 1963 als der Ornitologe Tom Stakhanov beruflich durch die West-Indies reiste. Calypso war ihm bis dahin völlig unbekannt, er verliebte sich aber direkt in diesen karibischen Musikstil. Besonders die weiblichen Sängerinnen hatten es ihm angetan. Er begann noch vorort, eine entsprechende Musiksammlung aufzubauen, um sich dann zu Hause in Paris daran erinnern zu können.

50 Jahre später nahm Stakhanov sich dann vor, seine Sammlung zu neuem Leben zu erwecken und seine Freude an dieser Musik zu teilen. Die Idee für “Calypso Madame!” war geboren. Der Musikliebehaber durchsuchte sein eigenes Plattenarchiv und stellte vierzehn ausgewählte Stücke aus den Jahren 1954-1968 zusammen. Große, namhafte Sängerinnen, wie Miriam Makeba, Josephine Premice, Calypso Mama, Louise Bennet und Calypso Rose finden sich in seiner Auswahl wieder.

Eine richtig gute Zusammenstellung mit einem dem Alter der Aufnahmen entsprechenden Klang. Stakhanov bzw. Maaula Records hätten allerdings etwas großzügiger sein können und ein paar Titel mehr aufnehmen können, denn mit rund 34 Minuten ist der Sampler recht kurz.

Miriam Makeba, Josephine Premice, Calypso Mama, Louise Bennet, Calypso Rose, The Eloise Trio, Maya Angelou

Rating



Produktion: 6 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 3 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



1 – Josephine Premice – Rookoombey – 00:02:03

2 – The Eloise Trio – Coconut Woman – 00:02:09

3 – Maya Angelou – Peas And Rice – 00:02:39

4 – Calypso Rose – You Must Get A Man – 00:03:55

5 – Calypso Mama – Run Joe – 00:02:21

6 – Louise Bennett – Day Dah Light – 00:01:30

7 – Miriam Makeba – Love Tastes Like Strawberries – 00:03:36

8 – Miriam Makeba – Can’t Cross Over – 00:03:33

9 – Josephine Premice – Song Of The Jumbies – 00:03:13

10 – Calypso Mama – Ask Me Why I Run – 00:02:21

11 – The Eloise Trio – Digby – 00:02:31

12 – Maya Angelou – Neighbor, Neighbor – 00:02:17

13 – Calypso Rose – The Bicycle – 00:02:33