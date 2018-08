Wild! Wild! Wild!

Während wir schon seit vielen Jahren große Verehrer von Robbie Fulks sind, haben wir Linda Gail Lewis zwar gekannt, ihr aber bislang keine allzu große Aufmerksamkeit zukommen lassen, obwohl sie z.B. 2015 mit “Hard Rockin Woman” ein sehr hörenswertes Album einspielte.

Als Schwester des großen Jerry Lee Lewis hat man es einerseits zwar leicht, einen Fuß in die Musikszene zu bekommen, andererseits wird man immer an der Verwandtschaft gemessen und mit dieser verglichen. Zum Glück ließ sich Linda Gail davon nicht beirren und veröffentlichte mehr oder weniger regelmäßig Alben, wobei sie sich stilistisch durchaus ähnlich gelagert zeigte, wie der große Bruder.

Nun hat Linda Gail Lewis mit Robbie Fulks offensichtlich den idealen Partner gefunden. Der vielseitige Produzent, Alternative-Country-Sänger und -Komponist und die Pianistin und Sängerin harmonieren auf ihrem ersten gemeinsamen Album “Wild! Wild! Wild!” himmlisch und bedienen dabei – wie erwartet – viele Stile.

Die teils selbst geschriebenen Stücke bewegen sich grob umrissen im Bereich von Country und Boogie Woogie, wobei allerdings fast bei jedem Stück ein anderer Klang gewählt wurde. Vom swingenden Western-Country über Boogie und schnulzigen Country bis zum Rockabilly haben sie einiges zu bieten. Selbst Gospel ist zu hören.

Beim Sologesang wechseln sich Linda Gail Lewis und Robbie Fulks ab, bei den Instrumenten steuert Robbie Fulks meist die Gitarren und Linda Gail Lewis das Piano bei. Zusätzlich haben sie eine vielköpfige Band an der Seite, wobei die gelegentliche Pedal-Steel-Gitarre ganz besonders hervorsticht.

Wer Gefallen an guter Oldtime-Americana-Musik findet, hat hier das ideale Album gefunden. Wenngleich wir das Lob des großen Bruders, “The best duo of our time”, für übertrieben halten, ist “Wild! Wild! Wild!” ein richtig starkes Album geworden. Wir hoffen, dass die Zusammenarbeit der Alternative-Country-Ikone Robbie Fulks mit dem Country-Boogie-Woogie-Girl Linda Gail Lewis noch weitere Alben zutage fördern wird.

Wer hier auf den Geschmack gekommen ist, sollte auch mal in eines der vielen Soloalben von Robbie Fulks reinhören. “Wild! Wild! Wild!” erscheint heute beim in Chicago ansässigen Label Bloodshot Records. Leider weisen die Tourdaten nur Termine in den USA auf, wir hätten Robbie Fulks und Linda Gail Lewis gerne live erlebt.

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



1 – Round Too Long – 00:03:03

2 – I Just Lived a Country Song – 00:04:11

3 – That’s Why They Call It Temptation – 00:03:32

4 – Wild Wild Wild – 00:02:38

5 – Who Cares – 00:03:39

6 – Till Death – 00:02:20

7 – Memphis Never Falls from Style – 00:04:41

8 – Boogie Woogie Country Gal – 00:03:46

9 – Foolmaker – 00:02:57

10 – Your Red Wagon – 00:02:44

11 – On the Jericho Road – 00:02:24

12 – It Came from the South – 00:03:09

13 – Hardluck, Louisiana – 00:04:12



Tour