Black Weddings

Rain Diary zählen zwar noch nicht zu den “großen” Namen der finnischen Musikszene, aber in unseren Ohren hat ihr Name bereits einen vorzüglichen Klang. Stehen wir doch sehr auf ihren Dark-Wave-Electronic-Rock. Umso mehr, als dass sie sich mit ihrem neuen Album “Black Weddings” unverändert stark zeigen.

In Finnland scheinen Rain Diary kurz davor zu stehen, zum großen Namen zu werden. Denn ihre melodischen, melancholischen, gelegentlich schön zähflüssigen Lieder haben dazu geführt, dass ihre Konzerttourneen immer länger wurden.

Every song is a short tale of the odd and hurtful marriage between the happiness and darkness.

Die Band sieht ihre Inspirationsquellen, wie könnte es anders sein, in der typisch finnischen Melancholie, in den gewaltigen Wäldern, in den taghellen Nächten und in der scheebedeckten Wildnis ihrer Heimat. Auch wenn dies nicht unbedingt einfallsreich ist, es könnte durchaus stimmen. Ihre Musik beschwört bei uns derartige Bilder herauf. Rain Diary bezeichnen ihren Stil sogar als Winter-Wave.

Aber Rain Diary klingen weniger kantig, als so manche Suomi-Band der härteren Gangart. Rain Diarys Musik ist vergleichsweise geschmeidig und fließend. Die darin ausgedrückte Finsternis ist nicht erschreckend, sondern angenehm und erzeugt eine eigentümlich Atmosphäre. Es beschleicht einen zwar ein leichter Schauer, aber gleichzeitig fühlt man sich geborgen. Sehr ungewöhnlich.

Genug des Quasselns. Einfach mal unten die Videos anschauen und Rain Diary auf sich wirken lassen. Leider gibt es vom neuen Album bislang nur ein einziges Video.

Rating

Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks

01 30.973762 1:12

02 Toxic Blues 4:25

03 Berlin 3:18

04 We Are Here We Are Now 3:41

05 Black Wedding 5:11

06 Swans 5:09

07 Flowers 4:02

08 Unified 5:43

09 Everything Is Painted Falling 3:24

10 Kill The Disco 3:51

11 Violent Sky 4:48

12 What Becomes of Night 3:58

13 Swans (acoustic studio arrangement) 4:17



Line-Up

Tommi Suomala (Vocals)

Tytti Toppari (Keyboard, Synths, Vocals)

Teemu Rantanen (Guitar)

Joni Bitter (Guitar, Bass, Programming)

Lauri Kujasalo (Drums, Percussion)

Pekka Vanajas (Bass, Programming)



Tour

2018-04-13 Köln Jungle Club

2018-04-15 Münster Sputnik Halle

2018-04-16 Mannheim 7er Club

2018-04-17 Wien Escape

2018-04-18 Warschau VooDoo Club

2018-04-19 Berlin Badehaus

2018-04-20 Prag Music Club Jizak

2018-04-21 Budapest S8 Underground Club

2018-04-22 Augsburg Club Spectrum







