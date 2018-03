Dark Timber

Das Duo aus Joanna Gemma Auguri (in Polen geboren) und Nikolai Tomás (in Weißrussland geboren) nennt sich Poems for Laila. 1989 brachten sie, noch in anderer Besetzung, das Debütalbum “Another Poem For The 20th Century” heraus. Der Titel könnte als Überschrift für ihr gesamtes Schaffen stehen.

Vor kurzem ist das neue Album namens “Dark Timber” erschienen, auf dem sie mit ungewöhnlicher Musik, die melancholisch, zart, und bewegend ist, verwirren. Ihre Poems können durchaus ins Böse kippen, was allerdings hinterhältig angelegt ist, weil man es nicht hinter den Tönen vermuten würde. Ein für Poems for Laila nicht ungewöhnliches Album, könnte man sagen.

Poems for Laila bieten ganz eigene Ideen, was Texte und Musik angeht. Entsprechend überraschend ist das Instrumentarium, von diversen akustischen bis zu elektronischen Instrumenten wird einiges aufgeboten. Die Instrumentierung der einzelnen Stücke ist allerdings eher dünn, was sehr gut zu den Liedern passt.

Wir empfinden “Dark Timber” als wohltuend ‘anders’ geartetes Album, das gefühlsmäßig ein intensives Wechselbad zu bieten hat. In kurzer Zeit verfällt man der besonderen Atmosphäre und dem merkwürdigen Zauber, der von “Dark Timber” ausgeht.

Dass alle Hörer so positiv auf “Dark Timber” reagieren werden wie wir, ist zu bezweifeln. Wir können allerdings versprechen, dass niemand von diesem Album unberührt bleiben wird. Stark!

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 8 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: 6 von 10





Gesangliche Leistung: 6 von 10









Tracks

01 – Gambler – 00:03:35

02 – Easy – 00:04:15

03 – Fingers crossed – 00:02:46

04 – Lover – 00:04:51

05 – Cheerio – 00:04:15

06 – Behind the Cypress trees – 00:04:12

07 – Battlefield – 00:04:01

08 – Lyttleton – 00:04:40

09 – Woodpecker song – 00:04:44

10 – Leave now – 00:03:32

11 – Oh my heart – 00:04:33

12 – Loop – 00:04:41



Tour

2018-04-12 Leipzig Werk 2

2018-04-13 Siegen Kulturscheune Sonnenhof

2018-04-14 Soest Alter Schlachthof

2018-04-16 Bonn Harmonie

2018-04-18 Frankfurt HoRsT

2018-04-19 Aachen Raststätte

2018-04-20 Köln Kulturcafé Lichtung

2018-04-21 Essen Grend

2018-04-22 Göttingen Nörgelbuff

2018-04-24 Hamburg Monkeys Music Club

2018-04-26 Nürnberg A.C.T. Center

2018-04-28 Berlin Frannz Club





In Ermangelung eines aktuellen Videos:



Orientierungshilfe