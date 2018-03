Top Of The Mountain

Wenn wir schreiben, dass “Top Of The Mountain” ein typisches Vonne-Album ist, dürfte das dem Fan genügen, um ihn/sie alsbald in den Plattenladen gehen zu sehen. Dem/der noch Unkundigen sei erzählt, dass die Texanerin Patricia Vonne die Königin des Tex-Mex- bzw. Latin-infizierten Country-Rocks ist – zumindest für ihre Fans und uns.

Patricia Vonne ist ein Allroundtalent. Sie ist nicht nur Sängerin, Komponistin und Gitarristin sondern auch Schauspielerin, Aktivistin gegen häusliche Gewalt und Trickfilmzeichnerin. Alejandro Escovedo sagt über Patricia:

“As I’ve gotten to know Patricia over the years, I was first drawn not only to her natural beauty, but to her passion for her music, her drive, her hunger to perform. You can’t take your eyes off her when she’s onstage. The combination of the power of her performance and the romanticism of her songs creates a real mystique onstage, a very heady concoction.”