Im gleichen Maße, wie ihr Name aussprechlich ist, ist ihre Musik unbeschreiblich. Die MusikerInnen des Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp kreieren “dadaistisch-avantgardistische Improvisationen”, wie manche es mit einer Beschreibung versuchen. Die Band selber gibt Afropunkpopexperimenataljazz als Stilbezeichnung an. Andere Versuche lauten Tropical-Postpunk oder Afro-Avantgarde-Pop.

Der Name des Ensembles lässt sich in etwa mit “Das allmächtige Orchester Marcel Duchamps” übersetzen. Wer in westafrikanischer Musik bewandert ist, wird angesichts des Namens an Bands wie Orchestre Tout Puissant Konono n°1 oder Orchestre Tout Puissant Polyrythmo denken. Das war auch so beabsichtigt, denn das Ensemble will seine Musik auch als Hommage an diese Bands verstanden wissen.

Kein Geringerer als John Parish wurde als Produzent für das neue Album “Sauvage Formes” engagiert. Ein Name, der ansonsten mit PJ Harvey , Eels und Giant Sand in Verbindung gebracht wird. Als Studio wurde das legendäre Real World Studio von Peter Gabriel gewählt. Beides bedeutet, dass man das Ganze also äußerst ernst genommen hat, was allerdings im Gegensatz zum Eindruck des lockeren, nach Improvisation klingenden Musizierens steht.

Ernst klingt die Musik auf dem vierten gerade erschienen Album denn wirklich nicht. Vielmehr scheint der Spaß am gemeinsamen Spiel, am Ausprobieren und Durchbrechen von Hörgewohnheiten, im Vordergrund gestanden zu haben. Dennoch merkt man schnell, dass die acht Titel des Albums auf keinen Fall improvisiert sein können. Sie sind sehr wohl durchdacht und strukturiert. Es ist große Kunst, sie dennoch so klingen zu lassen, als wären sie imporvisiert.

Auf alle Fälle bereitet das Album dieser muskalischen Freigeister großen Spaß. Hier gibt es so viel zu entdecken, dass man “Sauvage Formes” merhmals anhören muss, ansonsten gehen viele Details verloren. Die Rhythmik aus Marimba, Schlagzeug, Bass und Perkussion ist vielschichtig, leicht funky und hypnotisch. Darüber werden Bläsersätze, mehrstimmiger Gesang oder Gitarrenriffs gestapelt.

Unbedingt hörenswert!

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 8 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 6 von 10





: Nicht bewertet



Tracks

1 – Blow (05:16)

2 – Sous mes yeux (02:36)

3 – Across the Moor (06:54)

4 – Bêtes féroces (06:44)

5 – The Unknown (04:15)

6 – Lost and Found (03:26)

7 – Danser par soi-même (03:46)

8 – So We All (09:23)



Line-Up

Vincent Bertholet – Contrebasse

Liz Moscarola – Chant et Violon

Wilf Plum – Batterie

Mael Salètes – Guitare

Aïda Diop – Marimba

Mathias Forge – Trombone



