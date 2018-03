Ääneni Yli Vesien

“Meine Stimme über dem Wasser” – ein schöner Albumtitel. Doch “Ääneni Yli Vesien”, so der finnische Originaltitel des neuen Albums von Okra Playground, hat nicht nur einen schönen Titel, sondern auch schöne und, vor allen Dingen, richtig spannende Musik zu bieten.

Wer noch das Debütalbum “Turmio” von 2015 im Ohr hat, wird sich sicher auch noch an den ungestümen Opener “Kaunokieli” erinnern, der quasi wie eine Quintessenz all das zusammenfasst, wofür der Name Okra Playground steht. Auch beim neuen Album zeigt bereits das Eingangsstück “Kevät”, wo sich das Sextett aus Helsinki momentan musikalisch sieht, bzw. wo die Entwicklung sie hingeführt hat.

Und in der Tat, wirkt “Ääneni Yli Vesien” eine Spur reifer und souveräner als das Debütalbum. Die provokanten Elemente treten nicht mehr so stark in den Vordergrund. Mag natürlich sein, dass wir uns nur schon daran gewöhnt haben, aber irgendwie scheinen Okra Playground hier auf Extreme ein wenig verzichten zu wollen. Stattdessen präsentieren sie eine verbindlichere und ausgeglicherene Musik. Aber man darf sich nicht täuschen, Okra Playground sind keineswegs müde geworden. “Juoruaja” und “Viinavilli” wären Beispiele dafür, dass sie auch weiterhin antreten wollen, um die Grenzbereiche der heimischen Folkmusik auszuloten.

Als finnische Folkband haben Okra Playground mit Päivi Hirvonen, Maija Kauhanen und Essi Muikku drei Sängerinnen an Bord, die sich bestens auf den, fast schon als Schreigesang zu bezeichnenden, karelisch-finnischen Vokalstil verstehen. Allerdings sind die Stimmen der drei Damen so variabel, dass sie darüberhinaus überraschend viele Facetten dessen aufzeigen, was mit Frauenstimmen möglich ist und der Ausdruck reicht bis ins Aggressive. Insgesamt ist der Gesang beim neuen Album noch eine Spur faszinierender als beim Debüt.

Die Arrangements und die Instrumentierung zeugen von ungemein viel Kreativität. Wenn mit der Jouhikko asiatisch anmutende Melodien gespielt werden, wie bei “Rautasuu”, ist das Resultat Exotik pur. Der Titel zeigt auch wieder etwas, was Okra Playground perfekt beherrschen: Die Steigerung eines Liedes von unscheinbaren ersten Klängen hin zum mit verschlungenen Melodielinien aufgebauten Höhepunkt. Auch der gekonnte Einsatz von Elektronik kann als eine ihrer Stärken bezeichnet werden.

Wer nach dem Hören von Okra Playgrounds “Ääneni Yli Vesien” im Zusammenhang mit Folkmusik immer noch von verstaubter und antiquierter Musik spricht, muss einen Gehörschaden haben. 2018 scheint angesichts der bereits jetzt erschienenen Spitzenalben ein musikalisch gutes Jahr zu werden. “Ääneni Yli Vesien” verstärkt diesen Eindruck noch.

Zum Glück hat man bei Nordic Notes nicht die Ausgaben gescheut, um die CD in eine angemessene Verpackung zu stecken. So hat “Ääneni Yli Vesien” nicht nur eine ansprechende Optik bekommen, sondern auch ein informatives Beiheft mit allen Texten in der finnischen Originalsprache sowie kurze englischsprachige Einführungen. Genügend Material für eine höchst genüssliche Dreiviertelstunde.

Am kommenden Mittwoch (28.3.) findet übrigens im G Livelab in Helsinki (Yrjönkatu 3) das Releasekonzert von “Ääneni Yli Vesien” statt. Wer ohnehin schon in der Stadt weilt, sollte sich den Termin vormerken.

Rating

Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 9 von 10





Sammlungswert und Exotik: 9 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 9 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: 8 von 10





Gesangliche Leistung: 10 von 10









Tracks

01 – Kevät (Springtime) – 00:03:39

02 – Kuun ajo (Chasing the Moon) – 00:04:08

03 – Ääneni yli vesien (My Voice Over the Water) – 00:04:37

04 – Ilo ilolta tuntuu (Joy Feels Like Joy) – 00:04:19

05 – Juoruaja (The Gossipmonger) – 00:03:33

06 – Kokkolintu (The Giant Eagle) – 00:03:49

07 – Viinavilli (Roaring Drunkard) – 00:03:24

08 – Yhdeksän kuuta (Nine Moons) – 00:03:42

09 – Kolme kaunista (The Three Beauties) – 00:03:35

10 – Rautasuu (Steed of Sorrow) – 00:06:05



Line-Up

Päivi Hirvonen – vocals, fiddle, bowed harp jouhikko

Maija Kauhanen – vocals, kantele

Essi Muikku – vocals, kantele

Sami Kujala – electric bass

Veikko Muikku – accordion, synthesizer

Oskari Lehtonen – percussion

Guests:

Sami Kurppa – programming, woodwinds

Tatu Viitala – percussion

Miia Reko – trumpet

Joonas Saikkonen – guitar, keyboards



Tour

Tour beendet - keine neuen Daten gemeldet.



