Von dem Wunsch ausgehend, einmal ein Album für sich selbst aufzunehmen, entstand das siebte offizielle Studioalbum von Natalia Lafourcade. Sie wollte ein Album machen, in dem sie ihrer Liebe und ihrer Begeisterung für die Volksmusik Lateinamerikas Ausdruck geben konnte. So entstand zusammen mit dem schon etwas betagten Gitarrenduo Los Macorinos plus einiger Gäste im Jahr 2017 das Album “Musas – Un Homenaje al Folclore Latinoamericano en Manos de Los Macorinos, Vol. 1”. Kein Jahr später folgt nun mit “Musas – Un Homenaje al Folclore Latinoamericano en Manos de Los Macorinos, Vol. 2” die Fortsetzung.

Dass die 1984 geborene, mexikanisch-chilenische Künstlerin Natalia Lafourcade eine wandlungsfähige Stimme hat, wissen wir, seit uns 2009 ihr Album “Hu hu hu” begegnete. Meist wird sie unter Latin-Pop eingeordnet und gilt als vorzügliche Komponistin. Letzterem stimmen wir ganz klar zu, ersterem nur eingeschränkt, da sie gerne mal experimentiert. Auf “Musas” überzeugt uns Natalia Lafourcade davon, dass sie nicht nur eine wandlungsfähige Stimme hat, sondern eine zum Dahinschmelzen.

Im Bezug auf die beiden Alben sprechen Natalia Lafourcade und Los Macorinos gerne von einem “Fest der Rhythmen, der Liebe und der Traditionen”. Das nehmen wir gerne an, denn genau so klingt ihre Musik. Sie schwelgen in herrlichen Melodien und wunderbar weichen Rhythmen. Mit größter Meisterschaft und voller Leidenschaft wird gesungen und gespielt. Wer eines der Alben gehört hat, wird zwangsläufig auch das zweite kaufen wollen. Deshalb empfehlen wir, sich gleich beide zuzulegen.

Die Besetzung auf “Musas” variiert und es werden zuweilen Gäste, wie Omara Portuondo , eingeladen. Im Mittelpunkt stehen aber stets die Stimme von Natalia Lafourcade und die Gitarren von Juan Carlos Allende und Miguel Peña. Auf den Alben gibt es Eigen- und Fremdkompositionen zu hören, darunter einige sogenannte Traditionals. Aber egal, wer das Zeug geschrieben hat, diese Musik macht süchtig.

Lafourcade freute sich über den Erfolg von “Musas Vol. 1” ganz besonders, weil sie mit diesem Album die traditionelle Musik ihrer Heimat der jungen Generation näherbringen konnte. Der Jugend sind die Gefühle, die diese Lieder ausdrücken, beileibe nicht fremd, doch diese Art Musik schien in Vergessenheit zu geraten zu sein. Da schwingt bei Lafourcade sicher ein gewisser Stolz mit, weil die Bekanntheit, die sie mit der eigenen Musik erlangt hat, zur Wiederbelebung dieser von ihr so hoch geschätzten Musik beigetragen hat.

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 8 von 10





: Nicht bewertet



Tracks - Musas Vol 1



01 Tú Sí Sabes Quererme – Written By Natalia Lafourcade 4:05

02 Soledad y el Mar – Written By Natalia Lafourcade, David Aguilar 3:35

03 Mexicana hermosa – Written By Natalia Lafourcade, Gustavo Guerrero 3:30

04 Qué he sacado con quererte – Written By Violeta Parra 4:26

05 Rocío de todos los campos – Written By Natalia Lafourcade 4:49

06 Mi tierra veracruzana – Written By Natalia Lafourcade 3:46

07 Te vi pasar – Written By Agustín Lara 2:39

08 Son Amores (versión en español de la canción That’s Amore) – Written By Jack Brooks, Harry Warren 3:45

09 Tú me acostumbraste (con Omara Portuondo) – Written By Frank Domínguez 3:08

10 Soy lo prohibido – Written By Roberto Cantoral, Francisco Dino Lopez Ramos 3:44

11 Tonada de Luna Llena – Written By Simón Díaz 5:00

12 Vals poético (Instrumental) – Written By Felipe Villanueva 3:18



Tracks - Musas Vol 2



01 Danza de Gardenias – Written By David Aguilar Dorantes, Natalia Lafourcade 4:23

02 Alma Mía – Written By María Grever 4:19

03 Hoy Mi Día Uno – Written By Natalia Lafourcade 3:25

04 Tus Ojitos (Vals de la Guardia Vieja) – Traditional 2:57

05 Duerme Negrito – Traditional 4:43

06 Luz de Luna – Written By Alvaro Carrillo 3:18

07 Derecho de Nacimiento – Written By Natalia Lafourcade 5:48

08 Eclipse – Written By Margarita Lecuona 5:24

09 La Llorona – Traditional 6:55

10 Desdeñosa (Featuring Eugenia León, Omara Portuondo) – Written By Benigno Lara Foster 4:03

11 Te Sigo – Written By Oscar Áviles 3:27

12 Humanidad – Written By Alberto Domínguez 3:47

13 Gavota (Instrumental) – Composed By Manuel María Ponce Cuéllar 4:07



Line-Up



Natalia Lafourcade: Gesang

Juan Carlos Allende: Gitarre

Miguel Peña: Gitarre



