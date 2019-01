Zen Out of Ten - Live

Das aus dem westfinnischen Küstenort Kokkola stammende Trio Moonwagon wurde vor zehn Jahren als Quartett gegründet. Kürzlich erschien das neue Album “Zen Out of Ten – Live”, ein, wie der Titel es vermuten lässt, Livealbum.

Seit Anbeginn kreieren Moonwagon einen Sound, den wir als spacigen Progressive-Rock bezeichnen würden. Ihre meist durchweg instrumentalen Kompositionen leben von reicher Melodik und starken dynamischen Entwicklungen. Dazu zeigen sie sich bei den synthetischen Klängen durchaus einfallsreich.

Auf “Zen Out of Ten – Live” gibt es Musik von allen bisherigen Alben zu hören plus des gänzlich neuen Titels “Nights of Neon”. Für Anhänger eines nicht allzu harten Prog-Rock ist “Zen Out of Ten – Live” ein Muss, da Moonwagon eine eigene Interpretation des Genres zeigen.

Tracks:

1 – Starmask (07:16)

2 – Forgotten by Time (06:30)

3 – Shadows Whisper Fire (08:59)

4 – Saturn Summer (04:47)

5 – Nights of Neon (05:27)

6 – South of Bermuda (08:34)

7 – Run to the Sun (03:43)

Line-Up:

Jani Korpi – drums, acoustic guitar, voice.

Joni Tiala – guitars, keyboards, voice.

Janne Ylikorpi – bass, bass pedals, keyboards.

Orientierungshilfe