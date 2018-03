Zrsha; Fundus Uterus

So eigenwillig wie der Titel des Albums, klingt auch die Musik darauf. Die Griechin Melentini (Ελένη Μελεντίνη – Eleni Melentini) veröffentlichte kürzlich ihr neues Album “Zrsha; Fundus Uterus” beim Label United We Fly!.

Noch haben wir ihr letztes Album “λεωφόρος εφιαλτών (Leoforos Efialton)” in den Ohren. Diese selbst via Bandcamp veröffentlichte EP von 2016 fiel uns vorwiegend wegen des ungewöhnlichen Gesangs auf. “Zrsha; Fundus Uterus” könnte man aus musikalischer Sicht als Fortsetzung ansehen.

Melentini gibt als Inspirationsquelle Avantgarde, Ambient und elektronische Musik, aber auch Nu-Jazz, African Soul, Irish Folk und Balkan Lullabies an. Bis auf die letzten vier Angaben, können wir dies auf “Zrsha; Fundus Uterus” durchaus nachvollziehen. Uns gefällt aber besonders die Begeisterung Melentinis für das Experiment, sowohl was ihren Gesangsstil, ihre Sounds, wie auch die Liedstrukturen angeht.

Sie beschreibt ihre Absichten in Bezug auf “Zrsha; Fundus Uterus” so:

“Fundus Uterus, in Latin is a terminology used in Anatomy. With this work I wanted to describe the violent feeling of severance from the mother’s placenta, the exhaustion from the brutality of being, the wounds of love. At the same time, it is an hymn to the womb of the universe , to the nostalgia of returning there, to the redemption of barbarity, to the memories of a unique planet called ZRSHA, an existential revelation on the parallel worlds, that is to say, that you are sitting here, while multiple versions of you could exist in the same room. Some lyrics are in the language of Zarshian. The whole album clearly presents an emotional testimony that has deep references to the work of my beloved writer Virginia Woolf. This is the core of creating my new album.”