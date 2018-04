Chamëleon

Wow, die Frau singt gut, das ist das Resümee von “Chamëleon”, dem Albumdebüt von Maya Fadeeva. Der Name “Chamëleon” passt bestens, denn die in Russland geborene und jetzt in Deutschland lebende Sängerin zeigt eine unglaubliche Wandlungsfähigkeit.

Doch damit sind wir auch schon beim Schwachpunkt des Albums angekommen. Irgendwie bekommt man das Gefühl, dass sich Maya Fadeeva (oder der Stratege der Plattenfirma) nicht so recht entscheiden kann oder will, in welche Richtung sie stilistisch gehen soll. Wir lieben es zwar, wenn sich Künstler variabel zeigen, aber hier ist es etwas zuviel des Guten. Reggae, Jazz-Balladen, Contemporary-R&B, Soul und Swing mit Zwanziger-Jahre-Charme passt nicht in einen Topf. Zumindest nicht für uns.

Jedes Element für sich genommen, bringt Maya Fadeeva gut und überzeugend rüber, wobei wir ihre größte Stärke bei den Swingnummern sehen. Als Sängerin macht Maya Fadeeva offenbar immer eine gute Figur.

Ein Blick auf die lange Liste der beteiligten Produzenten, lässt uns an das Sprichwort denken, dass viele Köche den Brei verderben. Ein wenig runter vom Gas bei der Produktion und Maya Fadeeva mehr Freiraum geben, damit sie sich auf ihre Stärken konzentrieren kann, wäre besser gewesen.

Die Trackliste gibt preis, dass es mehrere Urheber gibt, wobei Maya Fadeeva den Löwenanteil beitrug. Es sind starke Nummern darunter, wie z.B. “I Shouldn’t I Wouldn’t”, “Save a Little Love for Me”, “My Coconutnut Song Love is Like a Legend” und das Nirvana-Cover “Lithium”.

Rating



Produktion: 6 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 6 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 8 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



01 – Let Me Go – 00:03:33 – M: Maya Fadeeva

02 – Fire – 00:03:58 – M: Maya Fadeeva

03 – I Shouldn’t I Wouldn’t – 00:03:39 – M: Kitty the Bill

04 – Save a Little Love for Me – 00:03:47 – M: Maxim Illion

05 – My Coconutnut SongLove is Like a Legend – 00:03:37 – M: Maya Fadeeva

06 – Love is Like a Legend – 00:03:30 – M: Gavin Jones & Taan Newjam

07 – Finger Snap – 00:02:48 – M: Pat Anthony & Maya Fadeeva

08 – Hello Friend – 00:04:36 – M: Maya Fadeeva

09 – That Cookie – 00:03:27 – M: Maya Fadeeva

10 – You Are Here – 00:03:50 – M: Maya Fadeeva

11 – Lithium – 00:03:34 – M: Kurt Cobain

12 – Song for Everyone – 00:02:43 – M: Maya Fadeeva

13 – Keep Your Smile – 00:02:55 – M: Jacob Mook

14 – The Frim Fram Sauce – 00:03:19 – M: Redd Evans & Joe Ricardel

15 – Let Me Go (Pat Anthony reggae mix) – 00:03:47 – M: Maya Fadeeva

16 – Let Me Go (Club des Belugas Remix) – 00:03:49 – M: Maya Fadeeva

17 – Finger Snap (Baumeister & Kuip Remix) – 00:02:49 – M: Maya Fadeeva



Line-Up



Maya Fadeeva (Gesang, Keyboard)

Maxim Illion v. Club des Belugas (Keyb.)

Pat Anthony (Keyb., Gitarre)

Martin Weiss (Git.)

Simon Manthey (Git.)

Tim Haenelt (Git.)

Klaus Spangenberg (Git.)

Jean-Yves Braun (Git., Bass)

Emanuel Stanley (Bass)

Günter Asbeck (Bass)

Dirk Sengotta (Keyb., Schlagzeug)

Ron van Stratum (Schlagzeug)



