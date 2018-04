The Truth

Eine eingängige Bluesrock-Variante hat der Brite Laurence Jones auf seinem aktuellen Album “The Truth” festgehalten. Als Sänger, Gitarrist und Komponist macht er eine gute Figur, zeigt sich dabei allerdings irgendwie unauffällig.

Schade eigentlich, denn sein nun schon sechstes Album ist ein starkes Stück Musik. Gregory Elias hat es produziert und Juan Mario Aracil saß dabei an den Reglern. Zusammen haben sie das richtige Maß an Eingängigkeit, Lässigkeit und Härte gefunden.

Laurence Jones zeigt sich als ein guter und versierter Gitarrist, der sich nicht in ellenlangen Soli verliert. Auffällig ist eher das stimmige Songwriting. Warum ihn die britische Presse als “Zukunft des Blues” bezeichnet, erschließt sich mit “The Truth” nicht. Auch wenn ein gewisses Maß an “Blues-Feeling” erkennbar ist, gibt es hier keinen Blues zu hören. Allenfalls einzelne Balladen und die Soli lassen erkennen, dass hier ein Blueser agiert. Eher möchten wir den Leuten von BBC Radio 2 zustimmen, die Laurence Jones “a star in the making” nannten.

“The Truth” zeigt allerdings, dass Laurence Jones auf seinem Weg schon sehr weit gekommen ist. Ob er zum Star taugt, wird die Zukunft zeigen. Seine Musik ist auf jeden Fall bestes Handwerk in vielerlei Hinsicht. Erfreulich ist auch, dass die Produktion auf Gimmicks verzichtete und die Musik in den Mittelpunkt stellte.

Lassen Sie sich umgarnen von “The Truth”, denn das Album bietet niveauvolle und spritzige Unterhaltung! Die stilistische Eingrenzung auf Blues lassen wir nicht zu, denn dafür ist Laurence Jones viel zu vielseitig und eigen.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



1 – What Would You Do (04:15)

2 – Don’t You Let Me Go (03:10)

3 – Hold Me Close (03:37)

4 – Keep Me up at Night (03:05)

5 – Give Me Your Time (03:54)

6 – The Truth (03:00)

7 – Take Me (03:23)

8 – Gone Away (03:15)

9 – Can’t Go on Without You (02:27)

10 – Never Good Enough (03:44)



Line-Up



Backing Vocals, Keyboards – Bennett Holland

Bass Guitar – Greg Smith

Drum, Percussion – Phil Wilson

Vocals, Guitar – Laurence Jones



Tour