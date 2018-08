In the devil's court

Eine interessante Bluesrock-Variante stellt uns der kolumbianisch-luxemburgische Gitarrist, Sänger und Komponist Kid Colling auf seinem nicht mehr taufrischen Album “In the devil’s court” vor. Es entstand bereits 2017.

Interessant ist seine Musik in erster Linie deshalb, weil sie eine persönliche Note besitzt. Bluesrock mit viel Funk, wenngleich dieser manchmal nur untergründig spürbar ist. Seine Band, er nennt sie “Cartel”, stellt dafür das richtige Fundament aus Drums, Bass und Keys zur Verfügung.

Kid Colling erzählt, dass er schon früh vom Mississippi Blues und dem Rhythmus und Swing der Big Bands angezogen wurde. Mit 16 bekam er seine erste Gitarre und wusste sofort, dass Musik sein Leben werden würde. Er absolvierte die American School of Modern Music in Paris, wo er von Größen wie Peter Giron, Rick Margitza, Manuel Rocheman oder Christopher Culpo lernte. Später arbeitete er unter anderem mit Marly Marques, Dave White und der großartigen Ilene Barnes zusammen.

Das Titelstück “In the devil’s court” zeigt, dass das Kid Colling Cartel es abgehen lassen kann, an anderer Stelle brilliert der Bandleader mit gefühlvollen Soli, wie in “Limbo of Your Heart”. Insgesamt gesehen, deckt das Album eine große Bandbreite an modernem Blues ab. Leicht rockig, leicht jazzig, leicht funky.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 6 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 6 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



1 – My Evil Side (04:14)

2 – In the Devil’s Court (05:07)

3 – Ain’t No Such Thing (05:00)

4 – I Ain’t Welcome Anymore (06:12)

5 – New Kid on the Block (04:01)

6 – Raise up Your Head (04:30)

7 – Limbo of Your Heart (07:04)

8 – Don’t Worry Mama (04:23)

9 – Late Night Blues (04:40)

10 – Tired of Your Behaviour (05:04)

11 – How Blue Can You Get (11:49)



Line-Up



Kid Colling: Gesang und Gitarre

Vincent Charrue: Orgel und Keyboard

David Franco: Bass

Florians Pons: Schlagzeug



Tour