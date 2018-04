Replica Figures

Mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne hat John MOuse (aka John Davies) sein neues Album “Replica Figures” finanziert, das über Keep Me In Your Heart Records erschienen ist. Für das Album hat er mit Sweet Baboo (= Stephen Black) zusammengearbeitet. Weiters sind Paul Sheppard und Johns Tochter Maggie beteiligt.

Steve understood straight away what I was trying to achieve and we worked really quickly on just letting the songs breath and be themselves. Nothing was over thought or overworked.

Es ist ganze 15 Jahre her, dass John MOuse und Sweet Baboo als JT Mouse zuletzt Musik machten. Doch anscheinend gab es von Anfang an, keine Probleme. “Replica Figures” klingt entsprechend locker. Die Melodien sind überwältigend und wollen manchmal nicht so recht zu den bitterbösen Texten passen. Doch, das wissen wir ja, ist die Absicht des Walisers.

Der Sound klingt nach Garage und Homestudio. Unperfekt, leicht verzerrt, mittig. Die Instrumente sind bewusst “schlecht” aufgenommen worden. Der Gesang ist hin und wieder unsauber. Obendrein ist das Piano leicht verstimmt. Dennoch kann das Album nicht besser klingen.

“We wanted the album to have restrictions in place, a limited palette of instruments and sounds, and most importantly a vocal performance to capture emotion and the moment. We are so used to listening to perfect vocals and I wanted to create a snapshot, much like a memory.”

“Replica Figures” ist Johns erstes Album seit dem 2014er Longplayer “The Death of John MOuse”. Endlich hat er sich wieder aufgerafft, denn das Material, das sie auf “Replica Figures” verewigt haben, war es wert, aufgenommen zu werden. Zum Glück gibt es die Crowd, die es ermöglicht, dass auch Alben von humorigen Nonkonformisten und zynischen Querdenkern unter die Leute kommen.

Wegen des sperrigen Sounds des Albums, überhört man anfangs vielleicht, dass mit John MOuse ein enorm guter Komponist am Werk ist, dessen Musik sehr viel Ausdruckskraft und Tiefe besitzt.

Replica Figures by John MOuse

Rating

Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 6 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks

1 – End of Mankind (03:05)

2 – Boogaloo (03:52)

3 – The Fires Burn (02:05)

4 – Memory (02:49)

5 – Bunk Beds and Broken (04:06)

6 – The King and Jesus Ganged up on Me (02:19)

7 – The Boxer (08:02)

8 – With These Hands (I’ll Rip out Your Heart) (02:59)

9 – Sue (02:11)

10 – Magnetic Frames on the Boiler (04:06)

11 – Gladiator / Contender (02:43)



Line-Up

John MOuse: Gesang, Gitarre

Steve Black (Sweet Baboo): Piano, Bass

Paul Sheppard: Gitarre

Maggie Lola: Gesang



Tour

Tour beendet - keine neuen Daten gemeldet.







