Mit etwas Verspätung landete das neue Album der jungen äthiopischen Ethno-Rocker Jano auf unserem Schreibtisch. Seit wir sie vor ein paar Jahren kennenlernten, bzw. ihr damals aktuelles Album “Ertale”, waren wir Fans der Band und von ihrem Ethio-Rock hellauf begeistert.

Es hat lange gedauert, bis die Band mit den beiden Sängerinnen einen Nachfolger für ihr starkes Debüt einspielte. Allerdings waren sie keinesfalls untätig, sondern hatten etliche Konzerte in den USA gespielt. Die Band hat sich 2011 gegründet und seitdem konsequent das Ziel verfolgt, eine zeitgemäße äthiopische Musik zu entwickeln. In den Anfangsjahren ist eine deutliche Tendenz in Richtung Metal in ihrem Sound zu erkennen. Mittlerweile haben sie sich stilistisch wesentlich breiter aufgestellt und lassen neben Rockklängen auch vermehrt Synthies und Electro-Beats hören. Der stilistische Mix ist trotz seiner Breite nachvollziehbar.

Ihr endlich erschienenes zweites Album “Lerasih New” haben sie abermals in großer Besetzung eingespielt (zwei Sängerinnen, zwei Sänger, dazu Bass, Gitarren, Keyboards und Schlagzeug). Jano klingen nun flexibler und freier, weniger auf einen spezifischen Klang geeicht, was ihnen offensichtlich gut tut. Die Musik lebt dadurch auf, wird farbenfroher und vielseitiger. Die Härte haben sie allerdings nicht aufgegeben und lassen diese in etlichen Titeln durchaus deutlich aufblitzen.

Äthiopische Musik hat von Hause aus eine stark hypnotische Wirkung, die auch in der doch sehr modifizierten Musik von Jano nicht verloren geht. Ganz allgemein kann man festhalten, dass das spezielle Flair der äthipischen Musik, wie z.B. Polyrhythmik, bei Jano erhalten bleibt. Gleichzeitig vereinfacht die klangliche Annäherung an westliche Hörgewohnheiten, den Zugang. Der vielstimmige Gesang, vor allem durch die zwei Frauenstimmen, ist hervorragend!

Das Album wurde in Italien, im Blumusica Studio in Turin aufgenommen, das Masterung hingegen fand in den USA beim Lurssen Mastering Studio in Los Angeles statt. Die Produktion ist übrigens super und der Sound entspricht dem aktuellen Standard.

Wir stimmen dem Slogan der Band, “The Future of Rock comes from a whole new place: Ethiopia!”, gerne zu, denn auch das neue Album ist ein Meisterstück. Es wird Zeit, dass sich die Band aus Addis Abeba endlich aufmacht, um uns Europäern musikalische Entwicklungshilfe zu leisten! Momentan laufen die Tourplanungen, wobei wir innigst hoffen, dass Jano auch den Weg zu uns finden werden.

Rating

Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 9 von 10





Sammlungswert und Exotik: 10 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 9 von 10





Songwriting / Komposition: 9 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 8 von 10





Nicht bewertet



Tracks

1 – Leba (04:26)

2 – Hadekiya (03:53)

3 – Shegiye (04:09)

4 – Engida (05:15)

5 – Zew Zew (03:51)

6 – Wey Zendro (03:24)

7 – Gudie Fela (03:49)

8 – Keteraraw Mado (06:22)

9 – Hamza (03:48)

10 – Tiz Alegn (05:03)

11 – Hager Alegn (04:59)

12 – Lib Sireta (05:21)

13 – Kal (04:23)

14 – Adagn (05:15)

15 – Kenat Wediya (04:54)

16 – Darign (Bonus Track) (04:28)



Tour

Tour beendet - keine neuen Daten gemeldet.









