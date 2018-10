Away from my window

Auch wenn es sich bei Iona Fyfe noch um eine sehr junge Frau handelt, dürfte sie unseren LeserInnen schon bekannt sein, da die Schottin im vergangenen Jahr mit dem Album “East”, das sie mit ihrer Iona Fyfe Band einspielte, schon gehörig aufgetrumpft hat. Nun folgt mit “Away from my window” das Solodebüt dieser begnadeten Folk-Musikerin aus Aberdeenshire.

“Away from my window” hat Iona Fyfe allerdings nicht solo eingespielt. Vielmehr hat sie u.a. mit Tim Edey, Luc McNally, Ross Miller, Simon Gall, David Foley, Alice Allen und Graham Rorie etliche Gäste hinzugeholt.

Jedem Folkfreund wird bei diesem wunderschönen Album das Herz unweigerlich höher schlagen. Ihrer zauberhaften Stimme, die eingebettet ist in herrlich luftige und teils verspielte Arrangements traditioneller und moderner Folkstücke, verfällt man ohne etwas entgegensetzen zu können.

Allerdings erreichen Iona Fyfe und ihre Mitmusiker diese einnehmende Wirkung nicht mithilfe einer kitschigen Produktion in Richtung “Celtic-Woman”. Vielmehr ist es die Klarheit und die Natürlichkeit, mit der die Musik eingefangen wurde, die den Kompositionen zur Entfaltung verhilft.

Wie es sich für ein hochklassiges Album gehört, wurde ihm ein informatives Heft beigelegt, das nicht nur schön gestaltet ist, sondern auch die Texte enthält.

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: 8 von 10





Gesangliche Leistung: 9 von 10









Tracks



1 – Guise of Tough (05:21)

2 – Glenlogie (05:34)

3 – Banks of Inverurie (05:32)

4 – The Swan Swims (05:31)

5 – Away From My Window (04:38)

6 – Bonny Udny (07:05)

7 – Take Me Out Drinking (04:12)

8 – And So Must We Rest (04:29)

9 – Banks of The Tigris (04:02)

10 – Pit Gair (05:18)



Tour