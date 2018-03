Ständchen der Dinge

Volksmusik fast schon in Bigbandbesetzung. Die nach einer 2300 Meter ü. d. M. gelegenen Almwiese im Osttiroler Dorf Innervillgraten im Süden Österreichs benannte Kapelle Franui besteht seit 1993, was bedeutet, dass sie heuer ihr 25-jähriges Jubiläum feiern kann. Das tun sie auch und zwar mit einem Rückblick auf ihre Karriere in Form von “Ständchen der Dinge”, ihrer neuen, über Col Legno herausgegebenen Veröffentlichung. Ein schöner Titel für das Album, wie wir finden, wenngleich nicht jeder Titel nach einem netten Ständchen klingt, wie das bezaubernde “Ständchen”.

Der Blick auf das Line-Up zeigt, dass man sich für diese Jubiläumsfeier einige Gäste eingeladen hat. Es gibt auf “Ständchen der Dinge” unveröffentlichte Aufnahmen sowie einiges vom Besten aus 25 Jahren, längst vergriffene Aufnahmen und auch neue Stücke.

Franui startete anno 1993 als Oktett. Mittlerweile sind zwei weitere Musiker hinzugekommen. Der Klang Franuis ist einzigartig und unverkennbar und setzt sich aus Holz-, Blech-, Zupf- und Streichinstrumenten zusammen. Anfänglich wurden die Musiker mit Trauermärschen überregional bekannt. Ihre Karriere führte sie irgendwann auch auf den Tanzboden.

Ein Beweis für die Qualität ihres musikalischen Schaffens dürfte die Tatsache sein, dass Franui bereits an nahmhaften Stätten aufgespielt haben (u.a. Wiener Konzerthaus, Burgtheater Wien, Salzburger Festspiele, Stiftung Mozarteum Salzburg, Tiroler Festspiele Erl, Bregenzer Festspiele, Ruhrtriennale, Radialsystem V Berlin, KunstFestSpiele Herrenhausen, Ludwigsburger Schlossfestspiele, Münchner Opernfestspiele, Philharmonie Köln, Elbphilharmonie Hamburg, Philharmonie und Grand Théâtre Luxembourg, Les Nuits de Fourvière Lyon, Holland Festival), sowie der Erhalt diverser Auszeichnungen (Preis der deutschen Schallplattenkritik, Pasticcio-Preis von Radio Ö1, Toblacher Komponierhäuschen).

Was uns an Franui gefällt, ist ihr einerseits respektvoller, andererseits respektloser Ansatz. Sie verarbeiten viele Formen alpenländischer Musik, das können, wie erwähnt, Trauermärsche, Ständchen, Schubert-Lieder, Blasmusik usw. sein, und machen daraus Franui. Beschreiben kann man das eigentlich nicht, man muss Franui gehört haben. Aus diesem Grund eignet sich dieser Jubiläumssampler sehr gut, um Franui kennenzulernen.

Wir wiederholen uns gerne und weisen auf das Col Legno-typische, ausführliche Beiheft hin, das Liedtexte, Hintergründiges und Fotos enthält (in Deutsch und Englisch).

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 8 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: 8 von 10





Gesangliche Leistung: 7 von 10









Tracks



01 Creampuffs from Vienna 08:45

02 Ständchen 04:38

03 Trockne Blumen (feat. Florian Boesch) 03:58

04 Schreibt die Ortsbäuerin 03:39

05 Der Wanderer an den Mond 05:25

06 Der Umkehrende (Nr. 4, Auszug) (read by Dörte Lyssewski) 00:38

07 Es wandelt was wir schauen 01:56

08 Die Meere – Geht es immer so weiter? (feat. Peter Simonischek) 03:00

09 Husch Pfusch Tusch 00:00

10 Da unten im Tale 03:00

11 No. 24 Leiermann (feat. Bertl Mütter) 00:00

12 Kompassmesse: ER (Air) 01:51

13 Kompassmesse: Reise nach Jerusalem 00:24

14 Lied von denen die alles schon wissen (feat. Hans Magnus Enzensberger) 02:46

15 Wunderhorntanz 04:10

16 Kehr ein bei mir (read by Sven-Eric Bechtolf) 00:55

17 Du bist die Ruh (feat. Nikolaus Habjan) 05:19

18 When I consider (feat. Karsten Riedel) 03:00

19 Moderation: Beugungen (feat. Wolfgang Mitterer) 03:01

20 Adam & Eva 03:40

21 Ich bin der Welt abhanden gekommen 05:38

22 In die Dunkelheit 05:17



Line-Up



Johannes Eder: clarinet, bass clarinet

Andreas Fuetsch: tuba

Romed Hopfgartner: soprano & alto saxophone, clarinet

Markus Kraler: double bass, accordion

Angelika Rainer: harp, zither, vocals

Bettina Rainer: dulcimer, vocals

Markus Rainer: trumpet, vocals

Andreas Schett: trumpet, vocals, lead vocals (track 20), moderation (track 19)

Martin Senfter: valve trombone, vocals

Nikolai Tunkowitsch: violin

Guests:

Sven-Eric Bechtolf: voice (track 16)

Florian Boesch: lead vocals (track 3)

Hans Magnus Enzensberger: voice (track 14)

Josef Gabriel: tuba (tracks 4, 20)

Nikolaus Habjan: whistling (track 17)

Lisa Harringer: violin (tracks 2, 5, 17)

Dörte Lyssewski: voice (track 6)

Wolfgang Mitterer: prepared piano and live electronics (track 19)

Bertl Mütter: baritone horn (track 11)

Cornelia Rainer: vocals and bandoneon (track 10)

Sylvia Rainer: vocals (tracks 4, 10)

Karsten Riedel: piano and lead vocals (track 18)

Stefan Schwarzenberger: drums (track 12)

Karlheinz Siessl: tuba (tracks 11, 12, 13)

Peter Simonischek: voice (track 8)



Tour