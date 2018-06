Life in 12 bars

Als Clapton-Fan hat man natürlich alle Platten des Briten zuhause im Regal stehen, vor allem die aus seiner besten Zeit. Doch, wann war diese? War es die Zeit bei den Yardbirds , bei Derek and The Dominos , bei Cream oder die Zeit seiner glänzenden Soloalben in den Siebzigern?

Um dieser Frage nachzugehen, eignet sich der Soundtrack “Life in 12 bars” zur gleichnamigen filmischen Clapton-Dokumentation. Zahlreiche Titel (32!) lassen es zu, sich ein umfassendes Bild von ihm zu machen. Dabei wurde die Zeit seiner Irrungen in den Achtzigern, als er es vorübergehend mit Pop versuchte, ausgelassen und eher auf die Anfangsphase seiner Karriere zurückgeblickt.

Das zusammengesuchte Material enthält bekanntere und unbekanntere Stücke. Darunter einige Leckerbissen und auch bislang unveröffentlichte Livesachen. Details sind in der untenstehenden Titelliste zu finden.

Auch wenn man das Album durchhört, ist die anfangs gestellte Frage nur schwer zu beantworten. Eric Clapton ist nun einfach ein begnadeter Musiker. Als Komponist, Sänger und vor allem als Gitarrist gehört er sicher zu den prägendsten Figuren der Rockgeschichte.

Dieser Rückblick auf die Glanzzeiten dieser außergewöhnlichen Karriere darf man als gelungen bezeichnen. Selbst eingefleischte Clapton-Fans werden hier noch ungehörte (und auch hörenswerte) Aufnahmen finden.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 6 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



01 – Backwater Blues – 00:04:09

02 – My Life Is Ruined (Album Version) – 00:02:38

03 – I’ve Got My Mojo Working (Live At Newport Jazz Festival/1960) – 00:04:23

04 – I Wish You Would – 00:02:19

05 – For Your Love – 00:02:31

06 – Steppin’ Out – 00:02:29

07 – All Your Love (Mono) – 00:03:35

08 – I Feel Free (Mono / Remastered 2016) – 00:02:52

09 – Strange Brew – 00:02:48

10 – unshine Of Your Love – 00:04:13

11 – Good To Me As I Am To You – 00:03:57

12 – Crossroads (Live At Winterland, San Francisco / 1968) – 00:04:15

13 – While My Guitar Gently Weeps (Remastered 2009) – 00:04:45

14 – Badge – 00:02:46

15 – White Room (Live At Oakland Coliseum Arena, California / 1968) – 00:05:51

16 – Spoonful (Live At The La Forum, Usa / 1968) – 00:17:27

17 – Presence Of The Lord – 00:04:50

18 – Comin’ Home (Live At Fairfield Halls, Croydon / 1969) – 00:07:27

19 – After Midnight (Eric Clapton Mix) – 00:03:22

20 – Let It Rain (Eric Clapton Mix) – 00:05:18

21 – High – 00:03:11

22 – My Sweet Lord – 00:04:41

23 – Thorn Tree In The Garden (40th Anniversary Version / 2010 Remastered) – 00:02:57

24 – Nobody Knows You When You’re Down And Out (40th Anniversary Version / 2010 Remastered) – 00:05:06

25 – Bell Bottom Blues (40th Anniversary Version / 2010 Remastered) – 00:05:06

26 – Layla (40th Anniversary Version / 2010 Remastered) – 00:07:10

27 – Little Wing (Live At Fillmore East, NY / 1970) – 00:06:36

28 – Got To Get Better In A Little While (Remixed / 40th Anniversary Version / 2010 Remastered) – 00:06:08

29 – I Shot The Sheriff (Full Length Version) – 00:06:51

30 – Little Queenie (Live At Long Beach Arena, Usa / 1974) – 00:06:19

31 – Mainline Florida – 00:04:08

32 – Tears In Heaven (From “Rush” Original Motion Picture Soundtrack) – 00:04:33



