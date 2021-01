Chaos Theory

Das Album “Chaos Theory” bringt uns dazu, einen Blick zurück ins Jahr 2010 zu werfen.

Hinter dem Namen Dee Day Dub verbirgt sich eine echt spannende Dub-Jazz-Rock-Band aus der Schweiz. Die Band entstand aus einer Reihe von Jam-Sessions unter dem Namen “Dee Day”, die Schlagzeuger Singha Dee 2005 im Zürcher Bazillus Club ins Leben gerufen hat.

Alle Stücke des Albums wurden von den Mitgliedern der Band geschrieben. Die Produktion übernahmen Singha Dee und Nik Bärtsch.

(Nik Bärtsch)

Rating



Produktion: 6 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 4 von 10





Klang / Sound: 6 von 10





Anspruch und Innovation: 8 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 8 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



1 – Digital Renegades (03:30)

2 – Memorize (03:28)

3 – Vendetta (04:35)

4 – Tokyo (03:34)

5 – Down in the Drain (04:15)

6 – Doomed (03:20)

7 – Brainwash Dub (01:54)

8 – Gotham City (05:25)

9 – Moving Sides (03:53)

10 – Guns Without Triggers (04:08)

11 – Brand New World (04:41)



Line-Up



Vocals – Brandy Butler

Bass – Manu Baker

Drums – Singha Dee

Guitar – Maze Koon

Effects [Dub FX], Other [Mix] – Dan Suter



