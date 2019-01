Footsteps in the snow

Ein Name, der wohl nur den Kennern der finnischen Bluesszene ein Begriff sein wird, ist der von Dave Forestfield. Der 1970 in Kuopio geborene Musiker heißt eigentlich Tatu Metsäpelto und hat seit er 20 Jahre alt war, fleißig die Bühnen der Bluesclubs in den nördlichen Regionen Europas bespielt.

2009 brachte Dave Forestfield sein erstes Album, “Continental Dinner”, heraus, was der Auftakt für seine durchweg genussvoll zu hörende Diskographie war. Sein neues Album ist frisch erschienen und hört, passend zur Jahreszeit, auf den Namen “Footsteps in the snow”.

Tja, und schon wieder sind wir ganz begeistert von Dave Forestfield, dem bescheidenen Finnen, der mit seiner eigenwilligen, leicht elektrifizierten und Country- bzw. Folk-infizierten Bluesvariante sicher nicht nur uns erfreuen wird. Mit dem beim finnischen Label Propaganda Records erschienenen Album servieren wir zum Jahreswechsel ein echtes Blues-Highlight.

Tracks:

1 – Maybe Mexico (04:11)

2 – You Slip Away from My Mind (03:04)

3 – All the Best Girls (03:26)

4 – I Get the Blues When It Rains (02:27)

5 – High School Sweetheart (02:52)

6 – Warmed over Kisses (03:19)

7 – Ting a Ling (03:57)

8 – Then I Crack Up (03:13)

9 – She’s a Dancer (03:26)

10 – Riding Down the Canyon (03:10)

11 – What to Do (03:49)

12 – Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band (02:39)

13 – You Win Again (03:46)





