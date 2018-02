Jetlagger

Sie zog von Brooklyn in den Süden der USA, an den Mississippi. Dorthin, wo ihre musikalischen Wurzeln liegen. Bette Smith bringt heute ein erstaunliches Debütalbum namens “Jetlagger” heraus.

“The south came to me and grabbed me and pulled me down there. The southern migration came up and got me.”

Als typisches Mädchen aus der Stadt hatte sie, am Mississippi angekommen, mit den üblichen Widrigkeiten eines Neuankömmlings zu kämpfen:

It took me out of my comfort zone. I got lost in a swamp one time and kind of freaked out! I’m a quintessential city girl.

Dass es “Jetlagger” gibt, geht auf ein Versprechen zurück, das Bette Smith ihrem verstorbenem Bruder gab. Er forderte sie kurz vor seinem Tod auf, ihre Musikkarriere um keinen Preis aufzugeben.

Schon als Kind sang Bette Smith Soul und Gospel und trat damit auf. Zunächst vorwiegend in Kirchen, später dann in Clubs und auf Festivals (z.B. One Penn Plaza in New York und das Boogie Woogie Festival in Brüssel).

Der Produzent Jimbo Mathus nahm sie schließlich unter seine Fittiche und besorgte ihr einen Vertrag für ein richtiges Album. Die passende Band wurde zusammengestellt, Stücke ausgewählt und schließlich ging es ins Studio (Dial Back Sound, Water Valley, MS, und Delta-Sonic Sound, Memphis, TN).

Dort bannten sie einen Sound auf Band, der die Hitze, wie auch die Leidenschaft und Lässigkeit des amerikanischen Südens in sich trägt, aber genauso die Aggressivität der Großstadt. Sie entwickelten eine Musik, die gleichzeitig an einen Gospelchor, an Soulgrößen und Blues-Diven, sowie gelegentlich an Rockbands erinnert. Scheint unmöglich, ist es aber nicht, wie Bette Smith zeigt.

“Jetlagger” ist eine schwer groovende Musik, funky, cool und soulig. Die kraftvolle Stimme von Bette Smith passt phänomenal gut. Sie singt voller Inbrunst und klingt wie eine Kreuzung aus Tina Turner und Etta James .

Das Album bietet selbstgeschriebenes Material wie auch Interpretationen von Stücken aus der Feder von Famous L. Renfroe, Isaac Hayes und The Staple Singers . Bette Smith serviert mit ihrem Debüt einen leckeren Happen “schwarzer” Musik. Ein Genuss!

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 6 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: 6 von 10





Gesangliche Leistung: 7 von 10









Tracks

1 – I Will Feed You (04:26)

2 – Jetlagger (03:47)

3 – I Found Love (03:20)

4 – Flying Sweet Angel of Joy (02:40)

5 – Manchild (03:36)

6 – Dirty Hustlin’ (04:21)

7 – Shackle & Chain (03:41)

8 – Moaning Bench (03:06)

9 – Do Your Thing (04:09)

10 – City in the Sky (03:32)



Line-Up

Bette Smith – Vocals

Jimbo Mathus – Guitars, Keyboards & Background Vocals

Bronson Tew – Drums & Background Vocals

Matt Patton – Bass & Background Vocals

Scott Goolsby – Guitar

Starlin Browning – Guitar on “I Found Love”

Jamison Hollister – Violin

Marc Franklin – Horns

Kirk Smothers – Horns

Susan Marshall – Background Vocals



Tour

2018-03-04 BERLIN Quaismodo

2018-03-05 KÖLN Yuca









Orientierungshilfe