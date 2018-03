Ayreon Universe – Best of Ayreon live

Man kann es sich eigentlich nur als schrecklich vorstellen, wenn ein Musiker unter krankhaftem Lampenfieber und daraus resultierenden Panikattacken leidet. Der Niederländer Arjen Anthony Lucassen versucht seiner grauenvollen Angst vor Konzerten dadurch zu entgehen, dass er sie meidet. Was zur Folge hat, dass Konzerte von ihm eine absolute Rarität sind.

Wohl aus diesem Grund hat sich Arjen Anthony Lucassen, der seine Musik unter dem Pseudonym Ayreon unter die Leute bringt, dazu entschlossen, nun einen Mitschnitt mit den Highlights der Konzerte, die er mit schlotternden Knien im September letzten Jahres an drei aufeinander folgenden Abenden in Tilburg gab, zu veröffentlichen. Quasi als Wiedergutmachung für seine Bühnenabstinenz.

Wenn schon, denn schon, war dabei wohl die Devise. Denn bei den “Ayreon Universe – Best of Ayreon live”-Konzerten wurde an nichts gespart. 30 Kameras liefen allabendlich im 013 Poppodium, als Arjen Lucassen gemeinsam mit zwei Dutzend prominenten Gastmusikern zur Sache kam. Als Sängerinnen und Sänger waren mit von der Partie: Floor Jansen und Marco Hietala (Nightwish), Damian Wilson (Threshold), Hansi Kürsch (Blind Guardian), Tommy Karevik (Kamelot), Anneke van Giersbergen (The Gentle Storm), Jonas Renkse (Katatonia), Mike Mills (Toehider), Marcela Bovio (Stream of Passion), Irene Jansen und Jay van Feggelen (Ayreon), Robert Soeterboek (Star One), John Jaycee Cuijpers (Praying Mantis), Edward Reekers (Kayak), Maggy Luyten (Nightmare) und Lisette van den Berg (Scarlet Stories). Die Band setzte sich neben Lucassen selbst aus Ed Warby (Drums), Johan van Stratum (Bass), Marcel Coenen (Leadgitarre), Ferry Duijsens (Gitarre) und Joost van den Broek (Keyboards) zusammen, hinzu kamen noch Ben Mathot (Geige), Jeroen Goossens (Flöte, Holzbläser) sowie Maaike Peterse (Cello).

Die Konzerte dauerten jeweils mehr als zwei Stunden, zum Besten gegeben wurden währenddessen Stücke aus sämtlichen Ayreon-Alben, vom aktuellen “The Source”, über “The Theory of Everything” (2013), “01011001” (2008), “The Human Equation” (2004), “Universal Migrator Part 1” und “…Part 2” (2000), “Into the Electric Castle” (1998) und “Actual Fantasy” (1996), bis zurück zum 1995er-Debüt “The Final Experiment”. Projektionen auf einen riesigen HD-Bildschirm, der im Hintergrund die gesamte Bühnenbreite einnahm, untermalten das Ganze sehr effektvoll. Zwei Jahre hatten die Vorbereitungen für die hier festgehaltenen Konzerte gedauert.

Wer nicht dabei war, kann sich den Mitschnitt der Tilburg-Konzerte als Dreifach-LP (mit beigelegtem Download-Code), als Doppel-CD und Doppel-DVD sowie als Blue-ray und als Fünf-CD-Earbook nun nach Hause holen. Mehr als zwei Stunden Material werden hier geboten, die trotz dieser Überlänge nicht langweilig werden. An den obligatorischen Schnulzen gibt es nur wenige. Auch der symphonische Bombast hält sich in angenehmen Grenzen, sodass hier tatsächlich harter Rock bzw. Metal geboten wird, wenn auch reich an Melodien, Ideen und Stimmungen.

Trotz der vielen Gäste und trotz der großen Zeitspanne, während der die dargebotenen Nummern entstanden sind, zerfällt das Konzert nicht in Einzelstücke. Die kompositorische Handschrift von Lucassen ist dafür zu klar. So entwickelt sich “Ayreon Universe – Best of Ayreon live” zu einem Fest für Freunde von Progressive Rock und Progressive Metal.

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks (Doppel-CD)

01 – Prologue – 00:03:57

02 – Dreamtime – 00:02:32

03 – Abbey Of Synn – 00:04:17

04 – River Of Time – 00:03:56

05 – The Blackboard – 00:01:55

06 – The Theory Of Everything – 00:04:38

07 – Merlin’s Will – 00:03:11

08 – Waking Dreams – 00:03:40

09 – Dawn Of A Million Souls – 00:05:09

10 – Valley Of The Queens – 00:02:50

11 – Ride The Comet – 00:03:42

12 – Star Of Sirrah – 00:05:56

13 – Comatose – 00:02:58

14 – Day Sixteen: Loser – 00:04:42

15 – And The Druids Turned To Stone – 00:04:43

16 – The Two Gates – 00:06:01

17 – Into The Black Hole – 00:06:12

18 – Actual Fantasy – 00:01:25

19 – Computer Eyes – 00:04:36

20 – Magnetism – 00:04:45

21 – Age Of Shadows – 00:04:49

22 – Intergalactic Space Crusaders – 00:05:33

23 – Collision – 00:03:37

24 – Everybody Dies – 00:05:02

25 – The Castle Hall – 00:06:31

26 – Amazing Flight In Space – 00:06:21

27 – Day Eleven: Love – 00:04:05

28 – The Eye Of Ra – 00:05:52



Line-Up

Arjen Anthony Lucassen (Gitarre)

Irene Jansen (Gesang)

Jay van Feggelen (Gesang)

Ed Warby (Drums)

Johan van Stratum (Bass)

Marcel Coenen (Leadgitarre)

Ferry Duijsens (Gitarre)

Joost van den Broek (Keyboards)

Ben Mathot (Geige)

Jeroen Goossens (Flöte, Holzbläser)

Maaike Peterse (Cello)

Gaststimmen:

Floor Jansen und Marco Hietala (Nightwish)

Damian Wilson (Threshold)

Hansi Kürsch (Blind Guardian)

Tommy Karevik (Kamelot)

Anneke van Giersbergen (The Gentle Storm)

Jonas Renkse (Katatonia)

Mike Mills (Toehider)

Marcela Bovio (Stream of Passion)

Robert Soeterboek (Star One)

John Jaycee Cuijpers (Praying Mantis)

Edward Reekers (Kayak)

Maggy Luyten (Nightmare)

Lisette van den Berg (Scarlet Stories)



Tour

Tour beendet - keine neuen Daten gemeldet.







