Haven

Mit ihrem fünften Album kommt We Banjo 3, eine Band aus Galway, um die Ecke. Betitelt haben sie es mit “Haven”. Die Band besteht aus zwei Brüderpaaren und bringt eine irisch-infizierte Bluegrass-Variante. Mit ihrer Musik schafften sie es bereits auf Platz 1 der Billboard Charts. Für die Aufnahmen des neuen Albums gingen sie in die USA und luden darüberhinaus noch einige Gäste dazu ein, was zu einem sehr spritzigen Ergebnis führte.

Tracks:

1 – Haven (03:32)

2 – Light in the Sky (03:47)

3 – Sugar House (03:17)

4 – War of Love (03:29)

5 – Annabelle’s Cannon (03:08)

6 – Pack It Up (03:35)

7 – Marry Me Monday (03:18)

8 – Sunflower (02:38)

9 – Don’t Let Me Down (04:55)

10 – Dawn Breaks (04:31)

11 – Hold Onto Your Soul (04:07)

Line-Up:

Enda Scahill – Banjo, Mandolin, Tenor Guitar

Martin Howley – Banjo, Mandolin, Tenor Guitar

David Howley – Banjo, Vocals, Guitar

Fergal Scahill – Fiddle, Guitar, Bodhrán





Orientierungshilfe