Dawn Of The Dark

Tori Forsyth verfügt über eine umwerfende Stimme, die uns beinahe in den Wahnsinn getrieben hat. Daneben ist die Australierin auch eine sehr talentierte Songwriterin. Nach ihrer Debüt-EP “Black Bird” von 2016, die sie komplett in Eigenregie selbstfinanziert veröffentlichte, kommt nun der erste Longplayer “Dawn Of The Dark”.

Tori Forsyth zählt als Vorbilder u.a. Künstler wie Melanie Safka und Johnny Cash auf. Die 21-Jährige hatte sich ursprünglich als zu schüchtern für eine Karriere als Musikerin gehalten.

“I wanted to do music, but I was just always too nervous in front of people and didn’t think I would be able to do it.”

Zum Glück hat sie an ihrem Ziel festgehalten, denn “Dawn Of The Dark” ist ein absolut fantatsisches Album. Wir sind hellauf begeistert.

Tracks:

1 – Grave Robber’s Daughter (03:43)

2 – Broke Machine (02:48)

3 – Snow White (03:03)

4 – Redemption (02:48)

5 – Heart’s On The Ground (02:50)

6 – Fiddle (03:26)

7 – In The Morning (03:11)

8 – Hell’s Lullaby (03:42)

9 – War Zone (02:32)

10 – Violet Town (02:18)

11 – White Noise (02:33)

12 – Kings Horses (03:51)

Orientierungshilfe