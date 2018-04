apart

Als wir vom Studium der Brüder Matthias und Andreas Pietsch, Jura, hörten, war unser Interesse an “a-part” (auch “apart” geschrieben), ihrem neuen, dritten Album, das sie unter dem Bandnamen Tidemore veröffentlichten, schlagartig bei Null. Tja, so ist das mit den Vorurteilen.

Aber als aufgeklärter Mensch soll man keine Vorurteile haben und so haben wir uns “apart” angehört, worüber wir im Nachhinein sehr froh sind. Denn “apart” zeigt, dass auch Juristen nachdenkliche und gefühlvolle Menschen sein können.

“apart” entpuppt sich als richtig gutes Album, denn gleich zwei talentierte Singer-Songwriter sind hier zu Gange. Unaufgeregt, gar bescheiden, setzen sie ihre Musik in Szene. Das Indie-Feeling kommt gut. Produktion gut, da schlicht. Hier passt so gut wie alles, auch das gelungene Beiheft.

Tracks:

1 – As Long as We Move (03:40)

2 – The Same as You (03:26)

3 – Real People (03:00)

4 – Big & Small (02:41)

5 – The Brunt of the World (03:18)

6 – Beautiful Things (03:24)

7 – On the Bottom of the Lake (04:15)

8 – The House of the Devil (03:31)

9 – Catacombs (03:34)

10 – I See (03:21)

11 – Until the End (04:03)

Aktuelle Tourdaten:

2018-04-13 Stralsund Kulturkirche St. Jakobi

2018-04-26 Halle Café Ludwig

2018-04-27 Jena brandmarken



