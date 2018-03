There Will Be Tranquility

Aus Aschaffenburg kommt ein vielversprechendes Quintett namens There Will Be Tranquility. Auf ihrem gleichnamigen Debütalbum überzeugen sie mit düster-melancholischem Progressiv-Pop-Rock.

Die fünf jungen Männer (alle noch Anfang 20) kreieren keinen schnell produzierten Alltagssound, sondern mischen eigene Ideen mit Zitaten aktueller wie verblichener Bands. Das Ergebnis klingt verdammt gut, weil vielschichtig, abwechslungsreich und sehr dynamisch musiziert wird. “There Will Be Tranquility” klingt meist introvertiert, manchmal gar etwas gedankenverloren, bisweilen lassen es die Fünf aber ordentlich krachen. Richtig gut!

There Will Be Tranquility by There Will Be Tranquility

Tracks:

01 – Ambiguity – 00:01:38

02 – Pathetic Creatures – 00:03:26

03 – Convalescence – 00:05:59

04 – Act of Strangers – 00:04:27

05 – Meanwhile in Limbo – 00:04:11

06 – A new Name / Litore – 00:04:16

07 – Litore – 00:09:41

Line-Up:

Maximilian Wallrich – Keys

Peter Wallrich – Drums

Wadim Neesbors – Vocals & Guitar

Niklas Heeg – Guitar

Leon Bechhaus – Bass & Backing Vocals

