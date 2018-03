The Fellow Traveller

Sie blieben bislang ihrem Stil treu und das ist gut so. The Frozen Autumn, das Duo aus Italien, präsentiert auf seiner letzten Veröffentlichung “The Fellow Traveller” ihren Achtziger-Jahre-Synthie-Endzeit-Sound. Allerdings nicht ganz stilrein, denn auch an ihnen ist die Zeit nicht spurlos vorübergezogen.

Seit sie 1993 in Turin zusammenkamen, erfreuen Diego Merletto und Arianna a.k.a. Froxeanne mit einem Gothic-Sound, den sie mit tanzbaren Rhythmen unterlegen und in dessen Mittelpunkt der melancholische Gesang (meist von Diego) steht. Wir hoffen, dass sie ihren Weg weiterhin so unberirrt verfolgen.

The Fellow Traveller by The Frozen Autumn

Tracks:

1 – Tomorrow’s Life (06:19)

2 – White on White (03:42)

3 – We’ll Fly Away – Long Version (05:56)

4 – Told You at Once (04:35)

5 – Your Touch (06:26)

6 – A Gentle Flame (06:19)

7 – Grey Metal Wings (07:49)

8 – Sirens and Stargazers (03:30)

9 – The Twin Planet (06:20)

10 – I Love You but I’ve Chosen Synthesizers (06:52)

11 – Loving the Alien (05:29)

