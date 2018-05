Neues Livepaket

Tarja Turunen, die großartige finnische Sängerin, ist seit ihrem Rauswurf bei Nightwish solo aktiv und dies mit durchaus großem Erfolg. Die klassisch ausgebildete Sängerin hat mit Nightwish das Genre des Symphonic-Metal mitbegründet.

Nach ihrem Livealbum “Act I” von 2012, welches eine #5-Platzierung in den deutschen Albumcharts erreichte, lässt sie nun “Act II” folgen. Das neue Livepaket erscheint am 27. Juli 2018 bei earMUSIC als 2CD Digipak, 3LP Gatefold, DVD, Blu-ray, Limited Mediabook 2CD+2BD und digital.

Neben einem intimen 75-Minuten-Set der Sängerin, welches live im Metropolis Studio in London gefilmt und aufgenommen wurde, kommt man in den Genuss eines Live-Konzerts in Mailand.

Tracks:

No Bitter End

500 Letters

Eagle Eye

Demons In You

Lucid Dreamer

Shameless

The Living End

Calling From The Wild

Supremacy

Tutankhamen – Ever Dream – The Riddler – Slaying the Dreamer

Goldfinger

Deliverance

Until Silence

The Reign

Mystique Voyage

House of Wax

I Walk Alone

Love To Hate

Victim of Ritual

Undertaker

Too Many

Innocence

Die Alive

Until My Last Breath

