Act II

Nun ist “Act II” erschienen, das neue opulente Livepaket der finnischen Symphonic-Metal-Diva Tarja Turunen. Die klassisch ausgebildete Sängerin hat mit Nightwish das Genre des Symphonic-Metal mitbegründet. Wie zu Nightwish-Zeiten, zeigt sie auch heute noch, dass sie nicht nur die optimale Stimme für Symphonic-Metal hat, sondern auch die vermutlich beste.

Nach ihrem Livealbum “Act I” von 2012, welches eine #5-Platzierung in den deutschen Albumcharts erreichte, lässt sie nun “Act II” folgen. Neben einem intimen, live im Londoner Metropolis Studio aufgezeichneten 75-Minuten-Konzert, erhält man hier noch ein weiteres Konzert, das in Mailand aufgenommen wurde.

Tarja Turunen, die als Solokünstlerin nur unter ihrem Vornamen firmiert, hat nicht nur eine umwerfende Stimme, sondern auch eine exzellente Band zur Seite, wie “Act II” beweist.

Tracks CD1

1. No Bitter End

2. 500 Letters

3. Eagle Eye

4. Demons In You

5. Lucid Dreamer

6. Shameless

7. The Living End

8. Calling From The Wild

9. Supremacy

10. Tutankhamen – Ever Dream – The Riddler – Slaying the Dreamer

Tracks CD2

1. Goldfinger

2. Deliverance

3. Until Silence – The Reign – Mystique Voyage – House of Wax – I Walk Alone

4. Love To Hate

5. Victim of Ritual

6. Undertaker

7. Too Many

8. Innocence

9. Die Alive

10. Until My Last Breath

