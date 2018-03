Tough Luck

In Ermangelung eines passenden Schubladens, stellt man Scenic Route to Alaska in das Fach mit den Indie-Pop-Bands. Das kanadische Trio ist allerdings für Pop zu rauh und für Rock zu melodiös.

Trevor Mann, Shea Connor und Murray Wood aus Edmonton, Alberta, gelingt mit ihrem neuen Album “Tough Luck” das Kunststück, eine Musik zwischen den Stühlen vorzustellen. Die fließenden Melodiebögen des Gesangs bewegen sich auf einem rauhen (aber nicht harten) Triosound aus Gitarre, Bass und Schlagzeug.

Nach “Long Walk Home” von 2016 ist “Tough Luck” bereits die vierte LP der Combo. Man merkt ihnen die Erfahrung an, was aber nicht heißen soll, dass Scenic Route to Alaska allmählich in Routine verfallen. Sie wissen aber ganz genau, was sie tun und perfektionieren den Balanceakt zwischen den Stilen mit jedem Album ein bisschen mehr.

Tough Luck by Scenic Route to Alaska

Tracks:

1 – How It Feels (03:52)

2 – Ghost of Love (03:13)

3 – All These Thoughts (03:29)

4 – Find My Footing (04:26)

5 – Lonely Nights (03:40)

6 – Slow Down (03:09)

7 – We Don’t Let It (03:53)

8 – Better Days (03:07)

9 – Hibernating Heart (03:46)

10 – Twisted Love (02:57)

Line-Up:

Trevor Mann: lead vocals & guitar

Shea Connor: drums

Murray Wood: bass

