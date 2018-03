Depth of Field

Mit “Depth of Field” ist gerade das sechste Album der Australierin Sarah Blasko erschienen. Grundsätzlich hat sie ihre Musik auch hier nicht geändert, aber ihre Stücke sind im Vergleich zu ihren früheren Alben nun interessanter und abwechslungsreicher arrangiert und instrumentiert.

Die Melodien sind eingängig, dennoch handelt es sich bei “Depth of FIeld” nicht um ein seichtes Pop-Album. Dafür ist der Gesangsstil dieser Klasse-Sängerin zu ungewöhnlich. Auch ist die Atmosphäre, die aus der Musik spricht, vielfach zu schwer und dunkel. Uns gefällt das Album sehr. Sarah Blasko hat hier was ganz Feines veröffentlicht.

Tracks:

1 – Phantom (04:29)

2 – A Shot (04:21)

3 – Never Let Me Go (03:43)

4 – Everybody Wants To Sin (03:49)

5 – Heaven Sent (04:10)

6 – Making It Up (04:30)

7 – Savour It (04:03)

8 – Another (03:31)

9 – Read My Mind (04:23)

10 – Leads Me Back (04:12)







Aktuelle Tourdaten:

2018-05-05 Berlin Auster Club



