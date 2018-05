The Prodigal Son

Lange Zeit war es still um den 71-jährigen US-Amerikaner Ry Cooder. Nun hat er sich doch noch einmal nach Hollywood ins Wireland Studio bemüht und ein typisches Cooder-Album eingspielt. “The Prodigal Son” hat er zusammen mit seinem Sohn Joachim Cooder produziert.

“The Prodigal Son” bietet all das, was man von einem gut aufgelegten Ry Cooder erwartet. Das Liedmaterial setzt sich aus Eigenkompositionen und Coverversionen (u.a. von Blind Roosevelt Graves , The Stanley Brothers , Blind Willie Johnson und Alfred Reed ) zusammen.

Tracks:

1 – Straight Street (04:00)

2 – Shrinking Man (04:07)

3 – Gentrification (03:13)

4 – Everybody Ought To Treat A Stranger Right (03:46)

5 – The Prodigal Son (04:38)

6 – Nobody’s Fault But Mine (06:07)

7 – You Must Unload (05:26)

8 – I’ll Be Rested When The Roll Is Called (03:11)

9 – Harbor Of Love (05:46)

10 – Jesus And Woody (05:57)

11 – In His Care (03:39)

Line-Up:

Ry Cooder: Gesang, Gitarre, Banjo, Mandoline, Bass, Keyboards

Joachim Cooder: Drums, Percussion

Robert Francis: Bass

Aubrey Haynie: Violine

Arnold McCuller: Gesang

Bobby King: Gesang

Terry Evans: Gesang





