She Remembers Everything

Einen würdigen Nachfolger für das reichlich prämierte Album “The River & The Thread” hat Rosanne Cash mit “She Remembers Everything” veröffentlicht. Neben eigenen Stücken finden sich darauf Lieder von Elvis Costello , Kris Kristofferson , Colin Meloy (The Decemberists ) und Sam Phillips.

Auch wenn es nicht gerade ein Album mit hochaktuellen Klängen darstellt, müssen wir der Amerikanerin attestieren, dass sie es einfach drauf hat. “She Remembers Everything” ist ausgesprochen gut und überzeugend – und Rosanne Cash bewegt sich damit erfreulicherweise nicht auf den langweiligen Pfaden des Mainstream-Country!

Tracks:

1 – The Only Thing Worth Fighting For (04:19)

2 – The Undiscovered Country (05:20)

3 – 8 Gods Of Harlem (03:54)

4 – Rabbit Hole (04:07)

5 – Crossing To Jerusalem (03:32)

6 – Not Many Miles To Go (04:03)

7 – Everyone But Me (03:37)

8 – She Remembers Everything (03:37)

9 – Particle And Wave (02:12)

10 – My Least Favorite Life (04:03)

11 – Nothing But The Truth – Bonus Track (04:40)

12 – Every Day Feels Like A New Goodbye – Bonus Track (02:18)

13 – The Parting Glass – Bonus Track (02:40)

