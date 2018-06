As Long As I Have You

Zum “wichtigsten Comeback des laufenden Musikjahres” hochgejubelt, wird die neue Scheibe von Roger Daltrey. “As Long As I Have You”. Die Generation 50+ wird mit dem Namen des Briten noch was anfangen können, ist er doch Sänger der legendären The Who .

Dennoch ist die Veröffentlichung sehr erfreulich, da der alte Knochen noch immer über eine famose Stimme verfügt. Die elf Rock-, Soul- und Rhythm’n’Blues-Nummern sind nahezu durchweg super. Es handelt sich dabei um neues Material, wie auch um Neuinterpretationen von Stücken von Stevie Wonder , Dusty Springfield , Parliament , Stephen Stills und Nick Cave . An den Aufnahmen waren auch Keyboarder Mick Talbot und sein Bandkollege Pete Townshend an der Gitarre beteiligt.

Tracks:

1 – As Long As I Have You (03:16)

2 – How Far (03:03)

3 – Where Is A Man To Go? (04:04)

4 – Get On Out Of The Rain (03:31)

5 – I’ve Got Your Love (03:29)

6 – Into My Arms (04:09)

7 – You Haven’t Done Nothing (03:57)

8 – Out Of Sight, Out Of Mind (02:04)

9 – Certified Rose (03:14)

10 – The Love You Save (03:06)

11 – Always Heading Home (03:26)

