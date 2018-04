From Scratch​

Roberto Morbioli ist ein italienischer Blueser. Der sehr vielseitige Sänger, Gitarrist und Komponist hat verschiedene Bands am Laufen. Sein neuestes Projekt trägt den Namen Rob Mo und ist ein elektrifiziertes Blues-Trio.

“From Scratch​” ist deren gerade via phamosa records erschienenes Debütalbum. Die Philosophie, die hinter diesem Projekt steht, ist “back to the roots”. So geht es Rob Mo hier in erster Linie um ein schnörkelloseres Spiel und einen direkten Sound ohne Studiotricks. Trotz dieser strengen Vorgabe hat Roberto Morbiolis Musik nichts verloren. Sein Blues hat seine vielen Gesichter beibehalten. Als Sänger und Gitarrist macht der Gründer der Band Morblus ebenfalls eine makellose Figur.

Tracks:

01 – Hey People – 00:05:31

02 – Obsessive Love – 00:05:06

03 – Watch Your Step – 00:03:38

04 – Rock Me Honey – 00:04:36

05 – Long Way From Home – 00:05:11

06 – Crying Shame – 00:05:20

07 – Me And My Old Car – 00:05:21

08 – Black Cat Bone – 00:04:15

09 – Rock ‘n’ Roll Cruise – 00:03:39

10 – Joyful Joy – 00:04:29

11 – Out Of Mind – 00:04:02

