Shampoo Or Gasoline

Das ist ein taktischer Fehler, wenn man das schwächste Stück des Albums an den Anfang stellt. “Rising to the Bait” klingt wie eine billige Imitation von Big and Rich. Der Rest von “Shampoo Or Gasoline”, seiner neuen Scheibe, ist allerdings recht guter Blues-infizierter und eingängiger Countryrock.

In der Schweiz kennt man Reto Burrell sicher schon lange, denn er hat mittlerweile zehn Studioalben aufgenommen. Man hört bei ihm durchweg, dass er Rockmusik nicht nur spielt, sondern lebt. Also, Track 1 überspringen und danach genießen!

Tracks:

1 – Rising to the Bait (03:45)

2 – Shampoo or Gasoline (04:08)

3 – On Top of the Moon (03:36)

4 – Blind (Everything Is Fine) (03:15)

5 – Where Is Robin Hood? (03:50)

6 – In a Bucket with a Hole (03:38)

7 – Shout It Out (04:15)

8 – Tell Me Why (05:02)

9 – She Says She’s American (03:26)

10 – Carried Away (04:25)

11 – Leaving Scars Behind (04:06)

12 – Like Zombies and Toys (01:31)

Line-Up:

Reto Burrell: Gesang, Gitarre

Ewald Heusser: Gitarre

Thomas Kull: Hammond, Wurlitzer, Akkordeon, Synth

Toby Bachmann: Bass

Chris Filter: Schlagzeug, Gesang

Aktuelle Tourdaten:

2018-04-27 Wesel JZ Karo

2018-04-28 Bordesholm Albatross

2018-05-03 Stuttgart Laboratorium

2018-05-05 Singwitz Kesselhauslager

2018-05-09 Mülheim/Ruhr Freilichtbühne

2018-05-12 Reitwein Heiratsmarkt

2018-05-18 Castellón Veneno Stereo

2018-05-19 Murcia Garaje Beat

2018-05-23 Barcelona Rocksound

2018-05-24 Zaragoza Sweet Caroline

2018-05-25 A Coruna Mardi Gras

2018-05-26 Vigo Sala Rouge

2018-05-27 Aldeamayor de San Martín El Zagal

2018-08-30 Villingen-Schwenningen Scheuer-Hoffest

2018-09-29 Spiez Rox Bar

2018-10-04 Hasliberg Wetterhorn

2018-10-20 Ebikon Hangover Bar

2018-11-09 Seewen Gaswerk

2018-11-16 Lenzburg Baronessa



