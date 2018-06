Hell-on

Nachdem Neko Case zuletzt das Gemeinschaftswerk “Case/Lang/Veirs” zusammen mit k.d. Lang und Laura Veirs veröffentlichte, kommt nun wieder ein neues Soloalbum der US-Amerikanerin. Nach “The Worse Things Get, The Harder I Fight, The Harder I Fight, The More I Love You” von 2013 hat sie jetzt ihre fünfjährige Solopause beendet.

Allerdings hat sich Neko Case für das aufwändig produzierte neue Album auch wieder Unterstützung geholt, nämlich von k.d. Lang , Laura Veirs , Beth Ditto , Mark Lanegan, A. C. Newman, Eric Bachmann, Kelly Hogan, Doug Gillard (Nada Surf), Joey Burns ( Calexico) und weiteren. Als Urheber der zwölf Titel treten zumeist Neko Case und Paul Rigby in Erscheinung.

Tracks:

1 Hell-on

2 Last lion of albion

3 Halls of Sarah

4 Bad luck

5 Curse of the I-5 corridor

6 Gumball blue

7 Dirty diamond

8 Oracle of the maritimes

9 Winnie

10 Sleep all summer

11 My uncle’s Navy

12 Pitch or honey

