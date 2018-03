The Desire for Revenge

Die Münsteraner Irish-Folk-Punk-Rocker Mr. Irish Bastard bringen auf ihrem neuen Album “The Desire for Revenge” exakt den Sound, den man von einer solchen Band erwartet. Es gibt High-Speed-Folk mit guter Gesangsstimme, aber leider auch mit gelegentlichem Chor-Gegröhle, zu hören.

Der Einsatz der Whistles und der akustischen Saiteninstrumente kommt gewohnt sehr gut. Ihren Vorbildern The Pogues , Flogging Molly, Dropkick Murphys oder The Levellers ähneln sie in der Summe recht stark. Leider sind nicht alle Titel auf “The Desire for Revenge” gleich gut geraten.

Tracks:

1 – Black Eye Friday (04:17)

2 – Oliver Cromwell’s Head (04:05)

3 – Darlinka (Darling Karlinka) (04:00)

4 – Poor Irish Billy (03:53)

5 – Pirates of the Irish Sea (03:47)

6 – Phoenix (03:40)

7 – We Are the Drunks (04:03)

8 – Mike Malloy (03:33)

9 – I Only Like You When I’m Drunk (04:10)

10 – Time After Time (03:25)

11 – …Before the Devil Knows You’re Dead (04:07)

12 – The Soundtrack of My Life (03:39)

