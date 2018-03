Not me

Marianne Dissard ist eine von uns hoch verehrte französische Künstlerin, die sich nicht nur als Sängerin und Komponistin einen guten Namen machte, sondern auch als Filmemacherin, Produzentin und Performerin. Viele Jahre ist sie mit ihrer Musik, die sie selbst als “desert noir chanson” bezeichnet, getourt.

Nun steht die Veröffentlichung eines autobiographischen Buches bevor, in dem sie von ihrer Bulimie -Erkrankung erzählt, die mit Anorexie begann, als sie mit 16 Jahren ihre Heimat verließ und in einen Vorort von Phoenix, Arizona, zog. Sie erzählt darin mit schonungsloser Offenheit ihre Geschichte mit der Krankheit und gewährt “Einblicke in einen besonderen Ort in der Hölle”. Die Veröffentlichung ihres Buches “Not me” ist für Juni 2018 geplant. Zur Finanzierung hat sie eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.

Marianne beschreibt ihr Buch als so “zärtlich, abstoßend, melodramatisch, verletzlich, komisch und herzzerreißend, wie meine Musik schon immer war.” Desweiteren versichert sie, dass jeder, der das Buch vorbestellt hat, sein Exemplar erhalten wird, unabhängig vom Ergebnis der Crowdfunding-Kampagne.

Der Produzent John Parish (PJ Harvey, Eels, Giant Sand) sagt zu ihrem Buch:

“Not just painfully honest, but visceratingly, brutally honest. Marianne Dissard’s description of living with bulimia gives an uncomfortably physical riposte to the widely misheld idea that it is basically nipping off to the bathroom to throw up dessert. Lacking even the noxious fake glamour of anorexia, bulimia is exposed in all its controlling wretchedness as Dissard struggles with the condition, while at the same time managing independently to sustain an international career as a touring singer songwriter. This is not a manual for how to deal with bulimia – it is struggle for survival, and ultimately self-acceptance.”