Easy to love

Wieder hat der aus Louisiana stammende Sänger, Songwriter und Gitarrist Marc Broussard ein Album veröffentlicht, mit dem er alle seine gesanglichen und kompositorischen Qualitäten unter Beweis stellt. Seine in den Bayous ausgebrütete Stimme klingt einfach verdammt gut. “Easy to love” hat er sein neues Album genannt und er bringt es über Big Lake/India Media Group unter die Leute.

Nachdem der Philanthrop zuletzt Soulklassiker einsang, ergänzt er seine Diskographie nun wieder mit einem Album mit eigenem Material. Die 14 neuen Stücke zeigen, was amerikanische Kritiker als “Bayou Soul” bezeichnen, worunter wir eine wohlklingende Melange aus Blues, Country, Soul, Folk und Southern Rock verstehen.

Tracks:

1 – Leave a Light On (03:43)

2 – Baton Rouge (04:33)

3 – Please Please Please (03:39)

4 – Rosé All Day (03:39)

5 – Easy to Love (03:45)

6 – Memory of You (04:13)

7 – Stand by You (03:43)

8 – Anybody out There (03:35)

9 – Wounded Hearts (04:33)

10 – Don’t Be Afraid to Call Me (04:31)

11 – I Miss You (03:47)

12 – Send Me a Sign (03:29)

13 – Mercy Mercy Me (03:48)

14 – Gavin’s Song (Piano Version) (03:40)

Aktuelle Tourdaten:

2018-06-09 Bad Rappenau Blacksheep Festival

2018-06-10 Zoetermeer De Broderij

2018-06-13 Hamburg Downtown Bluesclub

2018-10-10 Aschaffenburg Colos-Saal

2018-10-11 Berlin Privatclub

2018-10-12 Düsseldorf Pitcher

2018-10-14 London Nells Jazz and Blues

2018-10-15 Rotterdam Luxor

2018-10-16 Amsterdam Melkweg

2018-10-17 Arnhem Lantaren

2018-10-18 München Strom

2018-10-23 Zug Chollerhalle

2018-10-24 Zürich X-TRA

2018-10-25 Zürich X-TRA

2018-10-26 Zürich X-TRA

2018-10-27 St.Gallen Einstein

2018-10-30 Basel Volkshaus

2018-10-31 Luzern KKL

2018-11-01 Aarau KUK

2018-11-02 Aarau KUK

2018-11-03 Thun KKThun



