Resistance Is Futile

Die Manic Street Preachers gibt es seit rund 30 Jahren, nun ist “Resistance Is Futile”, ihr dreizehntes Album erschienen. Ein Album, das sie schon im Herbst vergangenen Jahres ankündigten.

“Resistance Is Futile” ist das erste Album, das Manic Street Preachers in ihrem eigenen neuen Door to the River Studio in Newport aufnahmen. Schön ist, dass die Manic Street Preachers alte Qualitäten, also gutes Singwriting mit großartigen Melodien, und neue Frische zeigen. Mit “People Give In” haben sie den Massengeschmack allerdings ein wenig zu offensichtlich im Auge. Beim Rest gibt es nichts zu meckern.

Tracks:

1 – People Give In (03:54)

2 – International Blue (03:52)

3 – Distant Colours (03:29)

4 – Vivian (04:15)

5 – Dylan & Caitlin (03:53)

6 – Liverpool Revisited (02:31)

7 – Sequals of Forgotten Wars (04:21)

8 – Hold Me Like a Heaven (04:18)

9 – In Eternity (04:16)

10 – Broken Algorithms (03:52)

11 – A Song for the Sadness (04:20)

12 – The Left Behind (03:08)

Line-Up:

Bass Guitar, Baritone Guitar – Nicky Wire

Drums, Percussion – Sean Moore

Lead Guitar, Acoustic Guitar – James Dean Bradfield

