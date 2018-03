Footprints

Eine Rauhbeinin und drei Rauhbeine sind Malasañers. Die Truppe aus Bamberg setzt sich international zusammen und bietet rauhbeinigen Irish-Folk-Rock. Ihre Musik ist nicht ganz stilrein, sondern weist einige nicht-irische Rock-Bestandteile auf. Egal, Hauptsache es klingt gut und das tut es.

Der Name der Band stammt vom Malasaña im Zentrum Madrids. Diese historisch wichtige Gegend wurde nach der Spanierin Manuela Malasaña benannt, die am 2. Mai 1808 durch französische Invasoren getötet wurde. Dieser Vorfall inspirierte viele Madrileños, sich gegen Napoleon und seine Truppen im spanischen Unabhängigkeitskrieg zu widersetzen. So möchte auch die Band Malasañers ihre Fans inspirieren, sich für Unabhängigkeit und Freiheit einzusetzen.

Tracks:

1 – Sell the Night (02:54)

2 – Workers on the Run (03:52)

3 – My Time Before I Die (02:43)

4 – But Not Today (03:22)

5 – Long Live the Glory (03:17)

6 – The Stars Are Falling (03:18)

7 – Paris je t’aime (02:40)

8 – I Just Can’t Stay and Wait (02:56)

9 – Footprints (03:29)

10 – To the Border (02:25)

11 – Ghostly Lover (02:34)

12 – Fun Has Just Begun (03:16)

13 – Your Wars (03:09)





Aktuelle Tourdaten:

2018-04-06 Potsdam Potsdam Archiv

2018-05-05 Deutzen Kulturpark Rock am Kuhteich Festival

2018-05-05 Deutzen Rock am Kuhteich Festival

2018-06-23 Stegaurach Hausbräu



