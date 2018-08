The Tree

Ein Album mit sehr persönlichen Liedern, die Geschichten über die eigene Familie erzählen, ist “The Tree”, das bereits elfte Soloalbum der US-Amerikanerin Lori McKenna. Zuletzt ließ sie mit “The Bird And The Rifle” von sich hören.

Das gewohnt gute Songwriting in Kombination mit einer exzellenten und ausdrucksstarken Stimme bedeutet niveauvolle Unterhaltung.

Tracks:

1 – A Mother Never Rests (02:45)

2 – The Fixer (03:28)

3 – People Get Old (03:42)

4 – Young and Angry Again (03:37)

5 – The Tree (03:23)

6 – You Won’t Even Know I’m Gone (02:17)

7 – Happy People (03:26)

8 – You Can’t Break a Woman (03:13)

9 – The Lot Behind St. Mary’s (03:30)

10 – The Way Back Home (03:02)

11 – Like Patsy Would (02:58)

Line-Up:

Lori McKenna – lead vocals, backing vocals, acoustic guitar

Dave Cobb – producer, guitar, Mellotron

Anderson East – lead guitar, sequencing

Natalie Hemby – background vocals

Hillary Lindsey – background vocals

Christopher McKenna – Mellotron

Kristen Rogers – background vocals





