Tell The Truth

Aus dem heißen Süden der USA kommt Lance Lopez. Der Texas-Blues-Rocker bringt mit “Tell The Truth” ein Album heraus, das sich gewaschen hat. 45 Minuten voll mit kernigem Bluesrock und leichtem Southern-Rock-Flair.

Der 40-jährige Gitarrist, Sänger und Songwriter sieht sich in der Tradition von Johnny Winter und Stevie Ray Vaughan . Doch zum Kopieren hat Lance Lopez keine Lust. Seit zehn Jahren veröffentlicht er nun schon Alben, die alle seine eigene Handschrift tragen.

Tracks:

1 – Never Came Easy To Me (04:16)

2 – Mr Lucky (04:09)

3 – Down To One Bar (03:52)

4 – High Life (04:14)

5 – Cash My Check (04:26)

6 – The Real Deal (03:23)

7 – Raise Some Hell (03:36)

8 – Angel Eyes Of Blue (04:01)

9 – Back On The Highway (04:21)

10 – Blue Moon Rising (04:31)

11 – Tell The Truth (04:23)

