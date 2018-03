Traces of You

Oje, schon wieder ein Album, das sich jeder stilistischen Einordnung entzieht. “Traces of You” ist das neue Album der 1971 in Lillehammer geborenen Kristin Asbjørnsen. Die Singer-Songwriterin ist keine eindimensionale Musikerin, sondern sucht ständig nach neuen Möglichkeiten, was sich sowohl auf ihren Soloalben nachhören lässt, wie auch bei der Arbeit in verschiedenen Projekten.

Kristin Asbjørnsen hat auf “Traces of You” Klänge aus Afrika importiert. Der gambische Musiker Suntou Susso (Kora und Gesang) hat wesentlichen Anteil an der Exotik der von Kristin Asbjørnsen geschriebenen Stücke. Zarte Lieder, dünn instrumentiert, voller Poesie. Sehr schön.

Tracks:

1 – By Your Side (03:34)

2 – You Hold Me While Leaving Me (03:56)

3 – She Holds My Hand (03:19)

4 – Promise (04:07)

5 – We Haven’t Found Our Way Back Home (03:15)

6 – Goodbye (03:19)

7 – Finally (03:12)

8 – I Won’t Leave the Room (03:35)

9 – Spring Reappears (04:36)

10 – Traces of You (02:23)

11 – Vil Du Være Her Bestandig (03:14)

Line-Up:

Kristin Asbjørnsen: Gesang

Olav Torget: Gitarren und N’goni

Suntou Susso: Kora und Gesang

Anders Engen: Percussion

Monica Ifejilika: Gesang

Orientierungshilfe