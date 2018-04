The Echo of You

Im Februar 2017 erlitt Kira Skov den ultimativen Verlust, als Nicolai Munch-Hansen – ihr Ehemann und Vater ihres Sohns Morgan und ihr bester Freund und engster musikalischer Weggefährte der letzten 13 Jahre – tragisch und unerwartet ums Leben kam. Um ihre Trauer zu verarbeiten, schrieb Kira bald danach neue Lieder für ihr heute erschienenes Album “The Echo of You”.

Das musikalische Universum von “The Echo of You” entfaltet sich in einem intimen Raum mit sparsamer Instrumentierung: Elektrische und akustische Gitarren, Violine, Cello, Kontrabass und Percussion. Es sind Lieder mit Hinweisen auf eine Songwriting-Tradition, die sich unter anderem auf Leonard Cohen , Joni Mitchell und Townes Van Zandt bezieht. Intensive, zarte Musik, die atemlos macht.

Tracks:

1 – The Echo of You (05:48)

2 – The Basement (04:33)

3 – Lilac Sky (05:09)

4 – Everything Reminds Me of You (03:54)

5 – If Not Winter (02:15)

6 – Spirit Shed (04:59)

7 – Soul in the Ceiling (04:19)

8 – Supernatural Ecstasy (05:38)

9 – I Tried to Look into Your Eyes in a Photograph Today (04:13)

