Zwölf meist selbstgeschriebene Stücke finden sich auf der neuen Platte der australischen Singer-Songwriterin Kara Grainger. “Living with your ghost” ist der Titel des Albums und es ist kürzlich via Station House Records erschienen. Die Stücke wurden in den Wire Studios in Austin, Texas, aufgenommen und in Zusammenarbeit mit dem genialen, in Schweden geborenen Anders Osborne produziert.

Auf “Living with your ghost” brilliert Kara Grainger nicht nur als Komponistin und Sängerin, sondern auch als ausdrucksstarke Gitarristin. Die Produktion ist hervorragend und der oftmals leicht angezerrte Klang von Karas Gitarre ist stark.

Soul und Blues, leicht rockig. Richtig gut!

Tracks:

1 – Living With Your Ghost (04:08)

2 – Working My Way Back Home (04:12)

3 – Man With Soul (03:40)

4 – Nowhere to Be Found (04:06)

5 – You’re in New Orleans (03:22)

6 – Groove Train (04:39)

7 – Reason to My Verse (03:40)

8 – Broken Record (03:43)

9 – Favourite Sin (03:41)

10 – Nobody but You (04:33)

11 – Love Will Get You Through the Door (03:52)

12 – Freedom Song (06:00)

Line-Up:

Kara Grainger: Guitar, Vocals

Anders Osborne: Guitar, Vocals

Dave Monsey: Bass

JJ Johnson: Drums

sowie:

Ivan Neville : Keyboards, Vocals

James Fenner: Congas

John Mills: Baritone Saxophone

Mark Kazanoff: Tenor Saxophone

George Stanford: Trombone

Al Gomez: Trumpet

Mark Rudin: Trumpet





